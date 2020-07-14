劉進圖：監控互聯網 損金融運作

世界各國都有國家安全法律，許多國家的政府都會就嚴重罪案的偵查，尋求互聯網企業協助，也會立法限制某些不良信息在電子平台上傳播，為什麼香港的國安法及國安法實施細則會令美國的互聯網龍頭企業束手無策、左右為難？

科網企業權衡利害 很可能棄香港市場

主要原因有兩個，其一是《港區國安法》對危害國家安全的定義過於寬闊，許多國際上並不視為與國家安全有關的行為，如和平集會阻撓政府部門職員上班、在校園內唱社運歌曲、網上傳信息質疑8．31太子站死了人、泛民主派搞初選投票等，在中央和特區官員口中都成了危害國家安全的行為，而且執法者獲得至高無上的權力，入屋搜查和截取通訊毋須法院批准，封網禁言也可不受司法制衡，很容易造成濫用權力侵犯人權的情况。

第二個原因是美國國會一致通過了法案，要求美國政府制裁損害香港高度自治、侵犯人權自由的中港官員，假如美國的互聯網企業配合特區政府要求，提供客戶身分紀錄、解密客戶信息，導致客戶被檢控定罪，而客戶的所謂危害國家安全行為，其實只是發表不容於掌權者的言論，這些科網企業就會被美國輿論譴責、被國會懲罰。對這些科網大企業來說，香港市場規模細小，盈利貢獻有限，不值得為了遷就香港執法要求而得罪輿論及國會，權衡利害後，很可能會放棄香港市場。

假如美國的科網企業被迫撤出香港市場，不單普羅市民會蒙受不便，金融機構也會大受影響，因為有許多重要的、敏感的、影響市場氣氛的信息，是通過這些企業的電子平台，以保密及保障私隱的方式傳送，平台若被屏蔽，或者信息傳送滯後，對倚靠市場信息作快速決定的金融從業員是重大打擊，國際金融中心將難以有效運作。

國安法在法治及資訊自由開了大洞

上海和深圳銳意發展金融，但始終無法成為國際金融中心，吸引國際資金進駐，除了因為人民幣還未能自由兌換，更重要的原因是法治和資訊自由達不到國際水平，這是香港最不可替代的制度優勢，國安法在法治及資訊自由這兩大優勢上開了一個大洞，單靠保送內地企業來香港上市吸引外資，恐怕不足以彌補制度的缺失，香港金融中心地位岌岌可危。

作者是資深傳媒人

[劉進圖]