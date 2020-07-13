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筆陣：香港——「中美新冷戰」的最前線？／文：林泉忠

【明報文章】5月下旬以來「香港國安法」引發的「震懾性」效應，不僅直接牽動了香港未來的發展方向，也重新釐清、確定了北京與香港之間在香港治理議題上的權力關係，香港無從選擇地進入了全新的歷史階段。

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