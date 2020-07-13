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2020年7月13日星期一
林泉忠
筆陣
筆陣：香港——「中美新冷戰」的最前線？／文：林泉忠
筆陣：摧毁香港自由的10個例子：國安法下的林鄭月娥，可以證明你不是lamentable quisling figure嗎？／文：沈旭暉
聞風筆動：初選投票人數超預期 各陣營料都服從結果 ／文：李先知
孔誥烽：無論誰當總統 美國兩黨將繼續對中強硬
楊鳴宇：反對黨會否有一天不再是「副駕駛」──新加坡2020年選舉觀察
鄭立：當律師不一定為法治 也可以為蛋治
筆陣：香港——「中美新冷戰」的最前線？／文：林泉忠
【明報文章】5月下旬以來「香港國安法」引發的「震懾性」效應，不僅直接牽動了香港未來的發展方向，也重新釐清、確定了北京與香港之間在香港治理議題上的權力關係，香港無從選擇地進入了全新的歷史階段。
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筆陣：香港——「中美新冷戰」的最前線？／文：林泉忠
筆陣：摧毁香港自由的10個例子：國安法下的林鄭月娥，可以證明你不是lamentable quisling figure嗎？／文：沈旭暉
聞風筆動：初選投票人數超預期 各陣營料都服從結果 ／文：李先知
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