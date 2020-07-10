楊燕恩：重建親子關係的階梯

從前很流行的名詞「代溝」彷彿已不能形容現代親子的隔膜了，「溝」只是個小小的裂縫，可以搭橋拉近距離，更可以小舟貫連。兩代生於長於不同背景和社會氛圍下，父母跟子女有不同想法實屬平常。很多時候，從歲月中走過來的父母比較着重長遠和實際的，而剛起步的子女對人生較有憧憬和衝勁。大家視對方的觀點為偏見，未能達至共識，一次又一次的不咬弦，漸漸變成否定了對方整個人，甚至認為再沒親情可言。此時，雙方的距離已從「溝」變成了天與地之別，誰都知道要找階梯從地攀往天談何容易！

要成功化解親子間的糾結，很多時候都缺不了父母的努力。有父母可能會說：「父母大於天，孩子為地，如要建立互聯的階梯，也該是孩子先踏出第一步吧？！」然而，真正的和諧比身分的平等可貴，階梯能令雙方在溝通上有往返，才是要訣啊！我這樣說並非是要父母低聲下氣去求和，而是因為仍處於青少年期的孩子未必有足夠能力和成熟態度去為破裂了的關係「築橋補路」。亦因為孩子處於朋輩認同的需索期，情感上未能於家庭內滿足時，只會向外求，一般都不太會主動去改善親子關係。

多聆聽 真心給予肯定

那麼，當父母的可以怎樣做呢？

有些父母會認為，重塑孩子的價值觀，又或是要他們明白行為的後果，是父母的天職，也是刻不容緩的。但孩子是獨立的個體，對任何事情都有其自身的思想和感受，父母的角色只是引導者，有提醒過孩子便可以了。嘗試接納大家想法的差異，而非要大家站在同一陣線，正如顏色與水果，各人有各人的喜好，更何况價值觀絕非瞬間能扭轉。很多父母喜歡用「弦外之音」，以為這樣可令孩子自省，到頭來卻被孩子們視為挖苦，墮進了現代年輕人的「廢老」標籤，令話匣子更難重啟。

可以的話，多給予聆聽，父母或會發現孩子有其背後的原則，儘管有閱歷的父母或會覺得孩子思想幼嫩，但從言談中總會發掘到孩子值得欣賞的特質，例如其獨立或批判性思想、對朋輩的義氣或同理心、對理念的追求或對生命的熱誠……抓住孩子的優點，真心給予他肯定，或表達明白孩子為何有此想法，縱然未必能認同。

在這紛擾的世界中，全對或全錯的人少之又少，問題很多時只是觀點與角度。接受了立場上的差異，便要放下它，畢竟想法的不同在親子關係裏只是一小環節，親和子亦不是政客要在會議內達成共識，又何苦為此斷送珍貴的親子情緣。

某天，我嘗試激發年輕人對父母的感恩，但年輕人淡然的說：「我沒有選擇要來這個世界啊！」說起對父母的了解，另一位年輕人說：「我媽好像喜歡……」言畢年輕人也感慨自己對媽媽的陌生。同樣地，父母也許會說有選擇的話不希望孩子的性格如斯倔強，亦遺憾與孩子分歧愈來愈大。可惜雙方的角力無助紓解遺憾和陌生感。

父母帶孩子來到這世界並撫育他成人，恐怕已經倦極了，在大時代下無力感更甚，卻別讓賭氣搞砸了親子情。要相信愛能把父母和孩子連繫，關心而不囉嗦、引導而不操控、分享而不批判，孩子總會感受到愛，或許也會軟化和學習尊重父母的看法，原本分隔天地的親子關係望能重現可攀的階梯。

作者是心理學博士（香港中文大學臨牀心理學）、香港衛生署認可臨牀心理學家名冊會員、心．林．工作坊臨牀心理學家

[楊燕恩]