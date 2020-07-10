曾志豪：港區國安法拿走「一國兩制」什麼要素？

如果港區國安法是再一次為「一國兩制」立的社會契約，那麼和第一次的「一國兩制」比較，香港失去什麼？

第一次的「一國兩制」，我們得到「港人治港」，至少當年站在台前的都是香港特首，中聯辦或北京的身影，只能在幕後操盤。

第二次的「一國兩制」，中央官員堂而皇之以「維護國家安全公署」的身分，進入香港決策部門，而且不是參與，更是統領香港各級官員制訂國安政策。當香港重中之重是「國家安全」，黨官掌控國安之權，就等於實質管治了香港。這已經不是「港人治港」，而是「黨官治港」。

第一次的「一國兩制」，我們沒有民主，但至少保留了英治「三權分立」，行政立法司法，那時大家還會為「行政主導」的意思爭拗，張曉明一句「特首超然三權」論，還會引來社會嘩然爭議。

第二次的「一國兩制」，完全改變「三權分立」的制度，「行政機關」地位超然。

審理國安案件的法官不再像過往由終審法院委派，而是由行政長官指定！而港區國安法第43條的「細則」，列明許多對公民人身自由權利牴觸的行為，例如入屋搜查、竊聽通訊內容等等，都由以往向「法庭」申請，變成「特首」批准，或者「侵擾程度」較低的監聽行為，由特首指派較低級別的警隊管理層同意也可進行。即是說，法庭的制衡權力被DQ（取消），收歸行政機關負責。權力高度集中在行政機關，立法司法的制衡蕩然無存。

建制派常說美國也有國安法，卻沒有提到，美國並不會出現總統凌駕參眾兩院及最高法院的事情，別忘記特朗普在之前的種族衝突中，本來要出動軍隊鎮壓，居然被國防部駁回。而中國便會出現六四慘劇。

香港得到了「定海神針」，失去了「港人治港」及「三權分立」，這種社會契約，平等嗎？

作者是傳媒工作者

[曾志豪]