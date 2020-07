胡斌：美國的「政治正確」新常態

對中國強硬 兩黨已沒根本分歧

這場罵戰本身只是個熱鬧,背後卻折射出美國「政治正確」的全面轉折。距離美國總統選舉不到半年時間,美國民主共和兩黨居然還在以「互相問候健康狀况」的方式打嘴皮官司,既沒有就全球戰略佈局、尤其是中美關係激烈交鋒,也沒有就疫情應對的策略得失、尤其是後疫情時代的經濟刺激方式和效果反思辯論,顯示出在目前這個異常喧囂的時點,美國總統選舉議題設置少有的沉悶和反常的艱難:在一些重要議題上,兩黨立場的一致性可能比分歧更明顯。

以往美國大選年,以中國為核心的經貿議題和環太平洋戰略通常是民主共和兩黨較量的主要發力點和區別點之一,但隨着中美雙邊關係邁向全面博弈的階段,在對中國強硬這一點上,兩黨已經沒有根本分歧,區別只是在於誰對中國更強硬,誰更側重意識形態和本土思潮,誰更側重美國同盟體系和全球領導力而已。

「政府預算平衡」似失約束執政黨作用

很多人把這次新冠疫情對經濟的衝擊比作是1929年大蕭條。彼時,美國政府奉行斯密的廉價政府理論,厲行節約和量入為出是財政政策追求的最高目標。最小干預、預算平衡是當時的政治正確。所以,大蕭條以前,美國聯邦政府通常能夠做到收支相抵。20世紀20年代,財政盈餘佔國民產出的比例達到2%。而大蕭條之後,情况逐步變化,赤字成為常態,盈餘年份不到五分之一。尤其是這次特朗普提出的應對新冠疫情的經濟刺激法案,規模空前,勢必對未來美國政府債務造成重大影響,但是該法案居然很順利地在民主黨人把持的國會眾議院獲得通過。儘管特朗普簽署法案時拒絕邀請眾議院議長佩洛西或任何民主黨人到場見證,突顯了兩黨意氣之爭,但政府預算平衡這一政治正確性極高的工具,似乎失去了其約束執政黨的作用。

美國的「政治正確」已經進入了新常態。

世界和平曾經是政治正確的事情。但是美國已相繼退出《反導條約》(Treaty on the Limitation of Anti-Ballistic Missile Systems)和《中程導彈條約》(Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty)。5月21日,特朗普政府告知國際合作伙伴,美國將退出《開放天空條約》(Treaty on Open Skies)。更有新聞稱,白宮曾召開高級別國家安全會議,討論美軍是否應該恢復核武器試驗。這給明年2月份到期的《新削減戰略武器條約》(New START)的存續帶來較大不確定性。如果美國最終決定重啟核試驗,推翻自1992年以來核削減的政治正確,勢必給全球核平衡帶來重大衝擊。與此相比,特朗普於5月29日宣布終止與世界衛生組織的關係,雖然讓人錯愕,但已經不是太大的事情了。

想「掛鈎」就掛鈎 想「脫鈎」也言之鑿鑿

全球化曾經是西方廣泛認為政治正確的事情。180年前的6月,英國發動了第一次鴉片戰爭,其藉口就是「保護通商口岸」。時任朝廷欽差大臣林則徐力主禁煙,直接效果是「去英國化」。但是與中國繼續「掛鈎」,從事對英國有利的貿易活動,是當時英國的「政治正確」,日不落帝國需要來自全球的資源,同時輸出工業革命的商品。13年後,美國東印度艦隊司令馬修.培里(Matthew Calbraith Perry)率領4艘軍艦開到日本江戶灣口,以武力威脅幕府開國,彰顯的則是美國希望與日本「掛鈎」的「政治正確」。

對於在國際規則中具有優勢地位的國家而言,想「掛鈎」的時候就掛鈎,想「脫鈎」的時候,他們也是言之鑿鑿,非常「正確」的。美國獨立戰爭後的貿易政策起起伏伏,但貿易壁壘和高關稅一直是主要特徵,脫鈎的說辭也很自由主義:「一個對私有財產保護得力的大型多元化的自由內部市場,就可以產生足夠的競爭和增長。」(引自道格拉斯.歐文《貿易的衝突》(Clashing over Commerce))即使是在大蕭條時期,美國也是自然地採用了貿易保護主義措施,將平均關稅從1914至1922年的27%左右,調升到1930年代初的39%至52%。

二戰之後,美國一躍成為全球工業最發達、科技最強大的國家,內部市場的「競爭和增長」已經不足夠了,因此主導並推動了包括布雷頓森林體系、聯合國、關稅和貿易總協定等全球治理機制,在全球範圍內出售商品,釋放資本。這種「正確」一直持續到2008年次貸金融危機。之後,「反全球化」甚囂塵上,更因為2016年底特朗普當選總統而「顯性化」。當前新冠疫情肆虐,全球經濟遭遇重創,貿易保護主義依舊是最容易滿足民粹主義訴求的政策工具,「逆全球化」,被冠以企業回流美國、回歸美國傳統價值的經濟合理性外衣,成為經濟民族主義的直接體現。這種「逆世界潮流」之所以能夠形成新的「政治正確」,在於直接呼應了民粹主義對於全球化收益分配和全球化主導權的要求。

其他國家不能掉以輕心

對於美國「政治正確」的波動性,可以用湯瑪斯.傑佛遜總統(Thomas Jefferson)的一句話來註解:「在政治世界中,時不時來一點小動作,可能是件好事,就如同自然世界中的雷暴一樣。」(I hold it that a little rebellion now and then is a good thing, and as necessary in the political world as storms in the physical.)在強勢國家眼中,雷暴只是一個小動作而已。而對於其他國家,雷暴就是雷暴,切不能掉以輕心。1839年5月,林則徐正在虎門收繳鴉片,他對形勢曾作出判斷:「粵省重重門戶,天險可憑,且其(指英國)貿易多年,實為利市三倍。即除卻鴉片一項,專做正經買賣,彼亦斷不肯捨此馬頭。」林則徐認為對手只是個經濟動物,在鴉片之外的貿易利益也頗可觀,因此必不會與中國交惡,因此形成了輕敵、錯誤的結論:「知彼萬不敢以侵凌他國之術窺伺中華。」而現實是,英國用鋼鐵船和炮口,開啟了中國千年未有之大變局。

戰爭會否成為美下一個「政治正確」選項?

亨利.基辛格(Henry Kissinger)說,後疫情時代會有新的國際秩序。雷.達利奧(Ray Dalio)說,後疫情時代會有新的經濟格局。新的國際秩序和經濟格局,就會構成新的政治正確。2020年無疑是大變局之年。就美國而言,無論是誰當選下一任總統,都面臨施政空間縮窄的問題。在內部,經濟政策易鬆難緊,極化的選民已盡顯張力;在國際上,美國能夠繼續退的群已經不多了。在政策選項有限的情况下還要強硬出牌,那戰爭是否會成為下一個美國認為「政治正確」的選項呢?

作者是招商局金融事業群/平台執行委員會委員(常務)

