觀點
呂大樂

筆陣

筆陣：回歸common sense／文：呂大樂

【明報文章】這是一個整頓的過程，而且還只是剛剛開始，後續將如何發展，仍得看身處其中的各個持份者有何打算，準備以怎樣的姿態、方式互動，以及主觀上想建立一種怎樣的新秩序。

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