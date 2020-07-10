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2020年7月10日星期五
呂大樂
筆陣
筆陣：回歸common sense／文：呂大樂
聞風筆動：曾國衞初選違法論 利本土挫傳統泛民 ／文：李先知
胡斌：美國的「政治正確」新常態
黃偉信：打破壟斷 扶持本地承建商發展
曾志豪：港區國安法拿走「一國兩制」什麼要素？
馬涼：防疫常態化和大灣區機制的轉型
楊燕恩：重建親子關係的階梯
筆陣：回歸common sense／文：呂大樂
【明報文章】這是一個整頓的過程，而且還只是剛剛開始，後續將如何發展，仍得看身處其中的各個持份者有何打算，準備以怎樣的姿態、方式互動，以及主觀上想建立一種怎樣的新秩序。
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筆陣：回歸common sense／文：呂大樂
聞風筆動：曾國衞初選違法論 利本土挫傳統泛民 ／文：李先知
胡斌：美國的「政治正確」新常態
黃偉信：打破壟斷 扶持本地承建商發展
曾志豪：港區國安法拿走「一國兩制」什麼要素？
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楊燕恩：重建親子關係的階梯
聞風筆動：曾國衞初選違法論 利本土挫傳統泛民 ／文：李先知
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