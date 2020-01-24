李文足、原珊珊、劉二敏、王峭嶺：風雨同舟——「709」五周年感言

在2015年「709」案發之前，我們這些妻子都是家庭主婦，從不參與丈夫的工作，也不知道丈夫工作中的困難和危險。所以，當我們遭遇突如其來的滿屋子警察在抄家、丈夫被失蹤時，我們覺得天塌下來了！

正是這個時候，謝燕益的妻子原珊珊在家屬中率先用法律行動進行了維權抗爭——她起訴了新華網！在看到新華網抹黑她丈夫的文章後，她熬夜寫完對新華網的起訴書，並在網上公開發表。第二天國保上門，讓她老實交代誰給她寫的起訴書，威脅她，以後不許說話，否則後果自負！

原珊珊的法律行動，給了家屬們極大的鼓舞，這5年，我們依法維權，進行了無數次行政覆議、行政訴訟、投訴控告。

我們也採取了一系列的行動：

在天津二中院門口紅桶秀、在最高檢察院的時裝秀、在最高法院的無髮行動（我可以無髮你不能無法）、從北京去天津徒步尋夫……

5年來，我們20多次被抓進派出所。二敏因為天津尋夫，被抓回北京，在門頭溝永寧鎮派出所被警察毆打至昏死過去；峭嶺因為為丈夫請律師，起訴新華網，在北京的家中被警察破門而入帶到亦莊開發區博興路派出所被刑事傳喚；文足因為徒步尋夫，半路被抓回北京石景山區的家中，被上百位「石景山群眾」加上國保便衣、地痞流氓一起堵在5樓的家中，她被迫得爬到窗台上，向樓下的民眾痛斥官方的無恥……

我們曾被逼遷數次。出外被跟蹤、訪客被騷擾、被國保約談成為家常便飯。幼小的孩子被趕出學校，失學在家；高中畢業的孩子，因為護照被限制不能自由出境求學……

所有的事情，當時經歷時都是滿懷悲憤，事後回憶起來卻是淚中帶笑……因為我們不後悔，闖過了那死蔭的幽谷！

「709」的人能活着出來，我們家屬能笑着面對生活，要感謝大家對709案持續的關注，感謝大家對我們的幫助！

我們感謝中國人權律師這個群體，他們在最危險的時候，站出來，給予我們極大的幫助和支持。他們當中從被約談到被停業，被吊照甚至被抓捕。他們付出了自由和職業生涯的代價！

我們感謝野靖環大姐的維權團隊，5年來的默默相伴和鼎力扶持，直到今天。

我們感謝香港媒體及眾多國外媒體，客觀、公正的報道！因為在國內，官媒會扭曲報道，自媒體會把我們當做敏感詞和敏感形象，我們發布的消息常常被屏蔽。這種沒有言論自由、違反中國憲法的嚴厲打壓，使「709」案維權無法宣傳，並令公眾「談709色變」。只有對「709」事件公平客觀的報道，才讓我們的抗爭經歷如實呈現在世界面前。

最後，向所有支持關注「709」案的朋友們致敬！正是你們對愛和公義的尋求，支持了我們！我們將一直走下去！

作者李文足、原珊珊、劉二敏、王峭嶺是「709」家屬

[李文足、原珊珊、劉二敏、王峭嶺]