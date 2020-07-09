陳帆川：國安法下的紅線

假以時日，無論當局執法是鬆是緊，國安法下的紅線也會隱約成形。當局對於什麼言論和行動會寸步不讓，又對於什麼言論和行動會隻眼開隻眼閉，自有分曉。屆時，從政的、寫評論的、報新聞的，應該還有一定的活動範圍。不過即使當權者審時度勢，未有將國安法雷厲風行，香港人已是肉隨砧板上，跟大陸的一套接軌。

跑大陸新聞 紅線愈來愈難掌握

在大陸跑過新聞的香港記者，都大概知道如何跟當局周旋。香港記者在大陸屬於境外媒體，未如大陸記者般只能圍着主旋律轉，又未如外國記者般受所屬國家保護而比較大膽，因此往往游走在兩道紅線之間。一般香港人以為記者在大陸採訪常跟執法者爭執，其實不然。

具一定資歷的記者，一般盡量避免跟執法者衝突，務求息事寧人，但求採訪順利進行，將真相報道開去。至於什麼能採、什麼不能採，怎樣寫會為受訪者留一線生機、怎樣寫會讓受訪者招致報復，則全憑個人對於紅線的拿揑。

在紅線前游走，尚可打打擦邊球；越了紅線，問題便大了，即使記者能夠全身而退，受訪者也勢必遭殃。然而所謂的紅線從來沒有客觀標準，而且愈來愈難掌握。今時今日，即使是中國新聞老將，都不敢說自己對紅線瞭如指掌，大家都是戰戰兢兢，寧願保守也不敢冒進，因為後果可大可小。

今天不抓 不代表明天不抓

香港人尚未習慣大陸的一套，還傾向相信約定俗成這回事。今天喊了一輪口號，寫了一大段政見，見沒人找上門，便以為置身在安全範圍，深信那是政府默許的空間，便繼續照辦煮碗，可惜這套邏輯已不適用於國安法下的新時代。放眼神州，人家今天不抓你，不代表明天不抓；明天不抓，也不代表5年後不以今天的證據抓。拋頭露面便要有覺悟，就是這回事。

當表態的代價愈來愈高，即將於周六日舉行的民主派初選，雖然話題性遠遠落後於BNO及國安法，卻算是低成本高效益的活動。9月立法會選舉勢成國際媒體焦點，也是繼區議會選舉後再一次全民表態。民主派能否避免未入閘先攬炒，全憑眾人一念之間。

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]