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2020年7月9日星期四
張志剛
筆陣
筆陣：移民 移去邊？ ／文：張志剛
聞風筆動：公僕要宣誓 如何演繹效忠是重點／文：李先知
陳智傑：港區國安法的國際輿論趨勢
田飛龍：司法獨立的法定性與法官角色
戴耀廷：毒殺香港法治的最後一刀
伍鳳嫦、章舜源：國家安全法問世之初 我們作為學者在擔心什麼？
陳帆川：國安法下的紅線
張耀良：「709」後中國維權律師運動
李文足、原珊珊、劉二敏、王峭嶺：風雨同舟——「709」五周年感言
筆陣：移民 移去邊？ ／文：張志剛
【明報文章】《港區國安法》通過之後，有反對派陣營的政客、媒體以及意見領袖又再鼓吹移民潮，個人判斷，真的坐言起行移民外地的人數不會多，但作為城中話題，相信會熱鬧一陣子。
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筆陣：移民 移去邊？ ／文：張志剛
聞風筆動：公僕要宣誓 如何演繹效忠是重點／文：李先知
陳智傑：港區國安法的國際輿論趨勢
田飛龍：司法獨立的法定性與法官角色
戴耀廷：毒殺香港法治的最後一刀
伍鳳嫦、章舜源：國家安全法問世之初 我們作為學者在擔心什麼？
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張耀良：「709」後中國維權律師運動
李文足、原珊珊、劉二敏、王峭嶺：風雨同舟——「709」五周年感言
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