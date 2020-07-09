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筆陣：移民 移去邊？ ／文：張志剛

【明報文章】《港區國安法》通過之後，有反對派陣營的政客、媒體以及意見領袖又再鼓吹移民潮，個人判斷，真的坐言起行移民外地的人數不會多，但作為城中話題，相信會熱鬧一陣子。

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