任建峰：在這一刻移民 談何容易？

我相信，如果這一切是在兩年前我那篇文章刊登時發生，移民潮會是勢在必發。但到了今時今日，我反而認為就算移民人數會持續上升這個可能性不能被排除，而聲稱考慮移民的香港人會愈來愈多，移民潮就應該短期內未必會發生了。

長期失業的風險一點都不低

為何會有這個改變？最大的因素在於經濟考慮。正如我兩年前的文章曾提到，願意移民的人去到海外是有收入顯著地下降的心理準備。但基於當時世界各地經濟仍然蓬勃，香港人移居海外要找到受薪工作應該是一點都不難的。不過，在新型冠狀病毒疫情肆虐的世界，四周都經濟大蕭條，多個國家除了爆發疫情，亦爆發了嚴重失業潮。

所以，任何香港居民如果要在可見將來移居海外，要面對長期失業的風險一點都不低。這風險已令到我認識的一些已有外國國籍的在港工作專業人士，縱使憂慮香港前景，都在現階段未能計劃回老家。如果連已有外國護照、曾在外國長大與生活的人都有這猶豫，從未定居外國的香港人只會對移居外國的短至中期經濟前景有更大的擔心。

上述的憂慮亦會衍生另一個潛在問題。雖然個別海外國家的民意調查顯示現階段很歡迎接納大批香港移民，但這民情的變數甚大。當多個國家的大眾都在面對高失業率、政府社福資源日漸短缺的情况時，如果他們逐漸感受到大批香港移民的抵達，他們對香港人的同情很快就會蒸發，有一定風險會改變為視香港移民為搶飯碗、搶福利的「競爭對手」。務實的香港人在考慮是否在這個時勢移居外地時，必定會考慮到這一個風險。

經過這一年多 港人對港感情加深

除了各種因近期環球經濟因素而帶來的巨大風險，香港人對於在當下移民的猶豫亦帶一點感情因素。相對起近兩年前我在文章提到香港人積極考慮移民的心態，經過了過去一年多的一切，香港人對香港這個家的感情加深了。縱使大家或許會理性地繼續說要移民，甚至積極呼籲或安排身邊的親朋戚友移民，縱使有些人冷言冷語，說如果那麼不喜歡香港現狀就應該離開，但其實不少人現在都會對這個家難捨難離。再者，多了人現在有一種心態，就是香港弄到這個地步，錯不在我們，為何要走的是我們？另外，有些在過往一年選擇了離開的朋友、網民都會說，見到自己深愛的香港現時的狀况，而自己卻離開了，都會令他們很有內疚感。

所以，要香港人在這一刻選擇移民，談何容易？在當下全球環境要作這個選擇，就是要香港人選擇去海外做生計艱難的公民，或留下做百分百順民。這根本就是朱古力味糞便與糞便味朱古力之間的選擇。為何香港人總是要面對這樣的悲劇？

（作者按：以上是筆者個人意見，不代表他所屬的律師行或團體）

作者是執業律師

[任建峰]