澳洲亦表示考慮為香港人提供「避風港」，給予港人3年「臨時庇護簽證」（temporary protection visas），相關草案正在最後修訂階段，完成後將交內閣討論。日本則準備吸納香港金融人才，自民黨議員片山皋月（Satsuki Katayama）6月在國會提出此議，並希望今年底完成報告，首相安倍晉三已表示支持。

提出「援助」香港人的還有台灣，陸委會7月1日成立「台港服務交流辦公室」，協助港人赴台就業、移民等。加拿大政府亦表示會研究為港人提供移民計劃。

用腳去投票，最能反映一個地方人民對政府、對前景是否有信心，西方世界「中門大開」，到最後有多少香港人會決定離開，將會是一次對港區國安法落實之後的「信心投票」。

吸納香港移民 外地「有贏冇輸」

香港移民並不是第三世界或戰亂國家的難民，需要西方世界「人道援助」，香港有產者坐擁豐厚資產，專業人士則受過高深教育或專業訓練，在很多國家都極受歡迎，不但不會成為當地「負累」，反而會為它們帶來資金、人才；吸納香港移民可以說是「有贏冇輸」！

英國一改約30年前的抗拒態度，願意給予BNO持有人居英權，相信也是看準了這點。上世紀80年代初前途談判時香港經濟還未全面起飛，英國對大量香港移民湧入仍有戒心，但今天香港人均收入已居發達國水平，甚至高於英國（2019年香港人均GDP為49,334美元，英國為41,030美元），予港人居英權應無後顧之憂，更可顯示前宗主國「關懷」香港之情，正是何樂而不為？

限制出境若屬謠傳 京須高調否認

北京對這種狀况顯然感到不安，因為大量港人「用腳投票」，是顯示他們對港區國安法之後的香港未來沒有信心，這對北京的國際聲譽無疑是一大打擊。而且大批港人移民他國，意味着會有大量人才流失（回歸前港人移民問題稱為brain drain就是這個意思），對香港未來發展不利。

最近有傳言指，北京為了反制西方世界吸納香港移民、意圖掏空本地人才和資產，故此有意推出限制港人出境措施……如果這是「純屬謠傳」的不實說法，北京必須盡快澄清，而且要高調否認。

說過了，對香港人來說，出入境自由（《基本法》第31條：「香港居民……有移居其他國家和地區的自由。香港居民有旅行和出入境的自由。」）和資金進出自由（基本法第112條：「香港特別行政區政府保障資金的流動和進出自由。」）是對香港人最重要的保障，任何意圖限制這兩項自由的措施都足以令香港崩解。

九七前對「應否移民」的說法，是沒有信心留下來的，隨時可以走，什麼時候想回來都可以。事實上，九七後香港局勢安定，不少已移民的港人陸續回流；去或留，畢竟是個人或家庭的重大決定，不容易！香港如果變質走樣，一沉不起，選擇移民是合理決定。要留住香港人，唯一方法是令港人覺得在這裏生活比在外國好。

訂國安法而非檢討施政 有否「斷錯症」？

港區國安法面世，相信大出很多人的意料之外；事件起源於去年修訂《逃犯條例》觸發風波，反映特區政府施政出現重大失誤，與民情完全脫節，其後發生了連串衝突，更突顯了政府應對失當，無法回應民眾訴求。整個風波是由「內因」觸發，但事態發展卻被演繹成「顏色革命」、外國干預，完全是由「外因」促成！最後解決之道，是制定港區國安法，而不是檢討政府施政缺失；到底我們有沒有「斷錯症」？有沒有忽略了一些令香港陷入當前困境的更重要因素？我們是否只在「外因」上着力，卻完全忽視了「內因」可能更加重要！

更令人不解的是，反修例風波源於行政長官錯判形勢、一意孤行，一而再地錯過平息風波的時機，但結果行政長官不但毋須問責，反而獲賦予更大權力——負責領導維護國安委員會，更有權指定法官審理國安案件……如此結果，真令人嘖嘖稱奇！

關鍵在於港人對前景放心安心否

如果說港區國安法頒布是標誌着香港「二次回歸」，這個「二次」能否做到「一次」回歸時無法完成的「人心回歸」任務？說到底，香港人移民與否，關鍵在於港人是否對前景放心、安心。港區國安法之「辣」，並非在其刑罰之嚴，而是在於它徹底改變了香港的定位——把香港從過去「依附」於西方價值體系中拉出來，放入了中國內地的體制和價值系統。

跟內地朋友交流，他們認為大陸一般百姓對港區國安法的看法很簡單：「很多人不懂得很深的道理，只要香港穩定，不分裂出去，它是不是窗口、是不是給大陸做貢獻都無所謂。相信香港這樣搞下去，10年後它也就是中國的一個二流城市。香港人不必自視過高了。」官方對港區國安法的解說還沒有這樣直白，但意思是共通的，就是香港不能分裂出去，其他的都是次要，香港人不宜高估自己！

據國際貨幣基金組織（IMF）2020年4月的《世界經濟展望》第四章〈全球移民活動對宏觀經濟的影響〉，去年全世界有2.7億移民（定義為不在出生國／地區居住的人口）；報告指移民到另一個國家成本非常高昂，包括地理和語言障礙，移民與否是一個艱難決定，因此不到非不得已的地步，都不會輕言離開自己成長的地方！

一般而言，人口遷移主要原因都是來源國和目的地國之間的收入差距，簡單地說，就是由窮地方移民到富裕地區。很明顯，經濟理由並非香港人移民外國主要考慮原因，例如台灣是港人移民熱門地，但台灣人均收入遠低於香港（台灣人均GDP 2019年為24,828美元），若純粹考慮經濟因素，港人沒有理由願意移民台灣。今時今日，香港人移民有諸多非經濟因素（原因不說自明），這些因素短期內都不會改變，移民因此成為不少港人的選擇。

作者是資深傳媒人

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[陳景祥]