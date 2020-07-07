歐陽五：外力亂源不斬 港人片刻難安

儘管外界普遍認為，美國試圖串聯起的涉港反華陣線因各國利益算計不同難以成形，相關制裁難以對港形成實質影響，但與1997年前西方一片唱衰香港聲音類似，此番西方種種舉動實質仍重在「攻心」——動搖和擾亂民眾信心，令香港甚至中國自亂陣腳。面對變局，港人應保持理性冷靜。外力亂源不斬，香江片刻難安。

對外力而言，當下需要的並非一個繁榮穩定、安居樂業的香港，而是一個動盪不安、可限縮中國手腳的香港。過往一年多的事實已不言自明，外力插手為香港帶來從不是福，而是禍，香港得到的從不是利，而是害。國際格局深刻變動，中美競爭逐漸深化，存在國安漏洞的香港已日益遭到騎劫，成為外力手中制華的「籌碼」。

北京對香港問題本質的認識，也已從過往聚焦經濟民生、就業住房、貧富差距、青年經濟民生問題，轉向政治、安全。

外界基於意識形態指控中國新出台的國安法改變香港的「一國兩制」實踐。然而，以過往一年多來的現實而言，危言恫嚇甚至執行對港制裁，不惜毁掉香港國際金融中心地位的，恰是在「修例風波」中見獵心喜撿到「槍」的美國等國家。與此相反，北京始終都在努力「掌舵」，保證一國兩制在港實踐不走樣、不變形。無論是1997年前後的順利交接、平穩過渡，抑或是金融風暴中維持中心地位、疫情後的經濟社會復蘇，北京都是香港背後最大的維護者。

內地高官黃奇帆曾明言，香港之於整個中國不可取代，就在於即使中國再開放，也不會搞資本主義制度，而香港正是一個實施資本主義市場體系的經貿中心。由此可見，北京對「一國兩制」下的香港，是現實需要。

美非「救世主」 港人不應自亂陣腳

圍繞香港展開的，已是一場「國際玩家」之間的「政治博弈」，玩家們各懷心思，各取所需。西方對涉港事務的態度並非鐵板一塊。剛就任歐盟輪值主席國的德國，總理默克爾便對是否跟進美國對港對華制裁採取了迴避態度，直言中國已是「全球玩家」，強調歐盟與華對話重要性。她還指出，我們在美國要當世界大國的認知中成長，如果美國自願放棄擔當世界大國的角色，我們需要重新深刻反思。

務實者如默克爾。港人亦應看到，美國並非「救世主」，其在人權等事務上的「雙重標準」、疫情處理上的不力，已嚴重影響自身的國際形象和領導力，無暇他顧。港人不應自亂陣腳，成為他國轉移內部危機的犧牲品。隨着國安法在港落地並依法執行，則香港社會重回安寧指日可待。

作者是時事評論員

[歐陽五]