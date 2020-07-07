林振邦、陳家豪：「防止詆譭中醫」法案的客觀事實與中醫主體性問題

（1）中醫是百年「新文化運動」中稻草人

五四運動時期，魯迅、梁啟超等時有攻擊中醫，把中醫視為整個封建的代表，然其觀點僅從20世紀初的還原論出發，學界早有改變。我們不否定前人在文化運動和文學中的貢獻，但對中醫誇張失實的批判，在現今學術看來相當疏漏。可是仍在頗多自稱「科學」的群組中流傳甚廣，其他專業人員不認識當代醫藥研究，對重大進步如「網絡藥理學」或真正循證醫學未有把握，最終使偏頗意見變本加厲而未能修正。

（2）扭曲了的「循證醫學」架空中醫學界和業界

循證醫學運動的誕生，由單純的「雙盲隨機實驗」轉變為歸納不同證據方法（Complex reviews）。而「最佳臨牀證據」只是3種元素（EBM Triad）的其中一種，還包括「病人意願」和「醫學理論／專業意見」。

在各種流言和行政中，過分強調實驗室和雙盲隨機結果，忽視了各式符合中醫理論的臨牀測試方案，相比西醫有更嚴重的發表偏差（publication bias）。偏重研發個體新藥，從中藥提抽主要成分，但對中醫的核心「辨證論治」（個體化論治）不作研究，從香港至今仍未容許「辨證論治」的臨牀研究可見一斑。只是重複了「廢醫存藥」的彎路，忽視了中藥多成分多靶點的基礎特點，更未能指導真正中醫業者診斷用藥。

（3）美好祝願中的「中醫進步」反而損害中醫

香港往往由一撮少作中醫臨牀的研究員主導發展「循證中醫」。其中醫學術能力卻未受業界認可，「專家共識」缺乏中醫學術根柢與臨牀實用性。又因其行政權力，循證醫學理念被矮化成標準化治療的「臨牀指南」。因冠以「循證醫學」而獲得行政祝福，最終「循證中醫」違背了循證醫學的三元素（EBM Triad）。整個西醫主導的體系（並非循證醫學），排擠了中醫理論和中醫臨牀專家，使相關人員日漸遠離中醫體制。例如香港的中醫診所暨教研中心和中醫院校，升遷評核依賴臨牀研究和實驗，但中醫理論和臨牀能力未見納入。

其實在西醫學界，也有「循證醫學是否走向消亡？」（Is EBM failure?）的質疑，故此在嫁接循證醫學至中醫需非常慎重。然而中醫界無法對中醫體制作出評核，缺乏持份和修正權利。因此美好祝願，最終劣化了整個醫、教、研的生態，業界自然對「另類循證醫學」十分反感。近年台灣流行大數據中醫研究，分析大量集體在中醫治療後的成果，不扭曲臨牀治療方法，則頗受業界認同，算是當下的可行出路。重重矛盾和落差，評論必須持平而知識充分，一不小心就會對不同持份者帶來嚴重不公。

（4）中醫被架空，體制缺主體性是半世紀以來的問題核心

核心問題是中醫業界面對前所未見的敵意和架空。反而國外不會如此敵視，更加不會有西醫及研究者只因有涉獵中醫或一點淵源，而直接變成中醫的決策者和評核者，甚至是代言人。猶幸國家中醫制度逐步改革，特區政府也成立專責的中醫藥處，期待可以返還中醫專業自主：例如職稱和基金的評核，和各種委員會的選拔權等。恰當定義中醫專家、循證醫學專家、實驗專家的位置、角色與資源，各司其職分業而立，避免只偏重後兩者（其直接結果等同消滅中醫），架空真正中醫學術和臨牀中醫。

我國的《中醫藥國情調研總報告》總結：「從國家戰略層面、醫藥服務質量層面以及人才培養使用層面，把中西醫結合（溶合為一體）當成中醫藥工作重點甚至是主要發展方向明顯弊多利少」。其實「循證中醫」亦如是，各種美好祝願中的「標準化」如是，沒有中醫的主體性，無法維持優質臨牀與教學，只會走彎路。但吾等這種意見，屢被中醫界內別有用心者扭曲誹謗為「反西醫」和「反科學」，無從申冤。唯有中醫自身「正氣存內」莊敬自強，做好教學和臨牀，方可對等溝通配合，再謀求真正發展。

（5）法案性質中立

了解相關背景，我們回看原文中第36條：「任何組織或者個人不得對中醫藥作虛假、誇大宣傳；不得冒用中醫藥名義牟取不正當利益、損害社會公共利益；不得以任何方式或行為詆毁、污衊中醫藥。」

從上文可知其原意為中性，針對以不正當宣傳和抹黑而獲利者。尤其污衊中醫藥，蔚然成風，但其內容大都與當代研究相違。部分非中醫的專業人員，利用其地位傳播不當信息，而不需要負上專業責任甚或受保護，確實有處理需要。我們非法學專家，暫不討論其法學內容。但我們認為中西醫分立，中醫業內不同人員各按其職均衡發展，達成真正專業自主，自行演化，確實是健康發展的關鍵。

作者林振邦是北京中醫藥大學中醫學博士（主研中醫哲學），陳家豪是香港大學醫學哲學博士、英國牛津大學循證醫學碩士生

[林振邦、陳家豪]