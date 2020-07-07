梁美儀：香港禁書清單開列中

港人的觸覺是敏銳的。就在國安法實施4日後，康文署轄下公共圖書館，就因應國安法而覆檢最少9本政治書，包括嶺南大學中文系前助理教授陳雲的《香港城邦論》等6本作品，以及前香港眾志秘書長黃之鋒和公民黨立法會議員陳淑莊的著作，有關書籍暫不外借。在當前的政治環境下，很難想像這些書籍有機會在康文署圖書館重新上架的可能。

但願將來香港不用像1950、60年代實施戒嚴時期的台灣，嚴格限制書刊的出版，結果禁書名單多至要編製《查禁圖書目錄》，詳列禁書的清單。

康文署的舉動，是令人傷感的。香港公共圖書館在建立圖書館館藏之時，表明是以聯合國教育、科學及文化組織的《公共圖書館宣言》（宣言）的信念為指引。《宣言》指出，公共圖書館的「館藏資料必須反映當前的各種潮流和社會的演變情况以及有關人類的成就和幻想的記錄」，而「藏書與服務均不應受任何形式的思想、政治或宗教審查」。

這次覆檢的舉動，是國安法實施後在本港進行全方位政治及言論審查的一部分。相信當局未至於會引用港區國安法檢控這9本著作的作者煽動分裂國家或顛覆國家政權吧，但一個覆檢舉動，肯定會對作者、出版界，以至書店產生相當威力的震懾作用。將來還有作者敢撰寫這類政治敏感書籍嗎？即使有這樣的作者，香港哪家出版社、哪家書店敢出版及出售這類書籍，而無懼或觸及國安法的紅線？

正如2015、16年「銅鑼灣書店事件」後，有關內地的政治敏感書籍在港的入書量劇減，昔日香港暢旺的「禁書市場」，只能在苟延殘喘。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]