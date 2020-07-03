鄭弼亮：停課啟示：迎接混合學習時代

「混合式學習」對部分教育工作者而言並不陌生，因為過去已有不少學者探討它的發展模式，而本地大學如科大的教育創新中心，亦有相關計劃推動教學人員實踐混合式學習，提升學與教效能。然而，中小學的課程規劃與大學截然不同，難以依樣葫蘆般直接套用其模式，以下將講述箇中要點。

教學設計最為關鍵

很多教師在停課期間都深切體會到，傳統的教科書、學習材料以至課堂設計等，實在難以配合電子教學。停課的常見問題包括：欠缺電子教材、網上課堂難以了解學生的反應、不知道學生是否掌握所學等。為應對這些挑戰，即使過往不諳電子教學的同工也逐漸適應使用電子工具教學，例如拍片、透過即時問答的遊戲化平台加強互動、以電子評估平台分析學生的學習進度等。

然而，推行混合式學習並不能單靠使用電子工具，更關鍵的是教學設計。學者D. Randy Garrison及Heather Kanuka早於10多年前指出，混合式學習模式講究「反思」（Rethinking）及「重新設計」（Redesigning）學與教的關係。

舉例說，傳統「先授課、再測驗」的模式，無法充分發揮混合式學習的優勢。相反，教師可透過「翻轉課堂」等教學法，在進行面授課堂前，讓學生利用電子平台先學習基礎知識，並進行簡單電子評估，讓他們在課前完成。這種「學前評估」（Pre-Assessment）有助教師預先了解學生的水平及學習差異，而在面授課堂的寶貴時間內，就可以更針對性地幫助學生，並有更多的討論時間，協助學生培養高階能力，而非僅僅教授平台上可學到的知識性內容。課後，能力稍遜的學生可利用電子平台重溫學習內容，老師亦可指導對學習內容感興趣的學生，繼續透過平台探究更深入的知識。

建校本平台促進教師協作

要有效實踐電子學習，學校還需提供相關電子設備及建立校本平台。現時，許多學校已有「自攜裝置」（BYOD）政策，讓學生一人一機，但只有少數能系統化地在全校落實電子學習。

學校需要選擇一些功能較全面的學習平台，為全校師生開設帳戶，讓大家在統一平台上交流和協作。同一科目甚至跨校的教師，可透過平台分享電子教材，共同設置科本電子練習和評估。這樣除了可減輕準備教材的辛勞，也能集各家所長，互相優化教案。

此外，老師也可以充分利用一些先進的雲端平台進行教學協作。今年教城與Microsoft香港推出「網上教學普及計劃」，讓教城的教師會員免費申請Microsoft Office 365教育版帳戶，除了可進行網上教學外，還可以使用大量雲端工具及協作軟件，進行分享交流，建立教育社群，為創新教育注入凝聚力。

混合式學習雖然並非一個新名詞，但回顧過去數月，停課無疑加速了電子教學的進程，加深了教育界對它的認識。相信在復課後的日子，各老師曾經努力投入電子學習的成果一定不會白費，反而可將混合式學習融入日常課堂，充分發揮電子學習的優勢。

作者是香港教育城行政總監

[鄭弼亮]