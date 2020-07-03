香港兒童權利委員會：兒童是社區一分子 公民權利不容忽視

實際上，為了保障18歲以下的兒童聲音不被忽略，聯合國《兒童權利公約》第12條訂明了兒童對影響其本身的一切事項有自由發表意見的權利。兒童參與是實踐公約的四大重要原則之一，更是保障兒童權利的必要過程。香港自1994年已是《兒童權利公約》的締約政府，但至今仍未實行一套完善的兒童參與政策，社會各界對兒童參與的意識亦偏低，以致不論在政府施政或社區規劃，兒童的聲音都無處可容。

讓兒童以協作形式直接參與區會

6月11日，油尖旺區議會的青年及兒童事務工作小組展開了一場別開生面的討論。會議討論了促進青年就業政策和成立兒童議會及青少年議會的事宜，區議員對促進兒童參與的方式、不同年齡組別兒童的需要和關注、議會的職能範圍和產生辦法、開會的場地、是否應由兒童擔任秘書處等項目積極發言。討論反映出區議員對兒童參與的理解程度縱使不一，但普遍也認為兒童是社區的一分子，聆聽兒童聲音相當重要。而屯門區議會公民權利地區發展委員會亦正討論成立兒童及青少年議會，供兒童和年輕人發表對區內事務的看法。

香港兒童權利委員會在3月時進行了「在區議會加入兒童的聲音」問卷調查，量度全港區議員對各項推動在區議會加入兒童的聲音建議措施的支持度，獲得來自18區共62位區議員的回覆。問卷列出一系列建議措施，包括蒐集兒童數據，讓區內的兒童群體的狀况更容易被了解、讓兒童參與政策對話、宣傳兒童權利、建立系統聚焦兒童等，分別可由區議員選擇在自己區內的議員辦事處或在區議會上推行。研究結果反映區議員普遍樂意在區議會中加入兒童的聲音，有望在這一屆區議會任期開始為兒童帶來改變。

75%受訪區議員表示願意在其區議員辦事處以問卷調查或訪問等方式就兒童相關的議題諮詢兒童。六成受訪區議員表示可協助於區議會建立供兒童直接參與的平台，如區議會轄下的兒童議會、兒童顧問小組等。

我們相信比起單向、門面式的參與，讓兒童以協作形式直接參與區議會工作更能彰顯兒童參與權。兒童能經歷發掘議題、設計議程、找出解決方法等整個規劃過程。兒童除了對自身權利會有更深入的體會和實踐，更能學習如何有效地提出建議與不同人士合作，也能為完善自己的社區出一分力，在社區規劃中展現兒童的視角。實際上，在外國有不少成功例子參考，如瑞士伯恩的兒童會議、蘇格蘭的兒童國會等。本地亦有兒童議會計劃，在過去14屆討論了逾40項與兒童相關的議案。

此外，近七成的受訪區議員表示願意在日常工作透過活動、出版等向區內居民和兒童介紹兒童權利，同時會就有關兒童權利的事件，如家居意外、暴力、交通意外，提供及時回應。我們認為公眾教育對推動兒童權利不可或缺，透過增強意識，能為兒童在社會中充權及保障他們的權益。另外，如區議員能提高警覺及早識別社區中的危機，將會有效保護兒童及阻止悲劇發生。

受訪區議員亦普遍支持區議會設立兒童資料庫，蒐集區內兒童人口分項數據，如年齡、性別、種族、宗教、健康狀况等。掌握區內兒童人口和特徵的詳細數據有利各區區議會在討論社區設施和計劃時作出更全面的考量及更貼近兒童的需要。長遠而言，我們認為兒童事務委員會應盡快設立中央兒童數據資料庫，以令香港有關兒童狀况的各種分項數據和資料更為整全。

兒童相關預算與兒童影響評估工具

不過，比起其他措施，研究中兩項對本地而言較嶄新的措施，包括在區議會準備一份有另外列出與兒童相關項目支出的財政預算，和建立兒童影響評估工具，較少區議員答允推動。現時區議會財委會一般以委員會分項列出預算，兒童的需要現在只會被歸納在一般的項目，如環境及衛生事務委員會、文化康樂及社會事務委員會等。聯合國兒童權利委員會鼓勵各國在公共理財時特別考慮到在兒童的支出，而區議會是一個理想的示範平台，帶頭推動政府在每年的《財政預算案》都列出涉及兒童的開支。另外，兒童影響評估其實是在政策出台前找出風險和受影響對象，從而預防和減輕政策對兒童產生負面影響的工具，有助減省日後作出補救的開支和成本，保障兒童福祉。兩項措施將能令保護兒童、捍衛兒童權利的工作在社區更有系統的進行。

民政處應研究促進兒童社區參與

然而，有區議員指出社區事務繁多、資源有限，要推行促進兒童參與的措施會有一定挑戰，需要專業支援。

我們樂見區議員在推廣和實踐兒童權利上有更多承擔，因為社區政策、服務、規劃和資源都直接影響兒童在《公約》中備受保障的生存權、受保護權、發展權和參與權。支援區議會行政工作的民政事務處亦應積極研究促進兒童社區參與的措施，例如在討論與兒童有密切關係的議題上，使用兒童友好的語言和方式發放資訊予兒童，及提供適合他們的場地和設施，讓他們可以參與。

我們特別要強調，兒童發表意見和參與的過程須符合聯合國兒童權利委員會向國際發出的基本要求：透明和公開的、自願的、尊重的、有切身關係的、兒童友善的、平等和共融的、有培訓支持的、安全的、有跟進和檢討的。這些都需要好好的計劃、資源和人才去配合。

我們希望社區能成為兒童機會處處可以發揮的平台和令他們安心成長的支援網，區議員、民政事務處和市民都是達成此願景的重要伙伴。我們深信每一次聽取兒童的聲音都可能為兒童和社區帶來新的希望，讓我們攜手合作為兒童帶來改變。

[香港兒童權利委員會]