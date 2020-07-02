楊志剛：光復藍天 時代囑託

真正令人擔驚受怕的 是美國國安法

據國內媒體報道，北斗衛星的研發團隊以80後和90後青年科學家為主力，平均年齡31歲。香港有幸，曾經邀得一名北斗青年科學家來港和香港青年交流。她是被內地網民稱為「學神」、「80後美女科學家」的徐穎，是中國科學院光電研究院最年輕的研究員和博士生導師，接觸、研發北斗系統已10多年。

「現代戰爭中，精準的衛星導航系統是安身立命的根本。」當年33歲的徐穎博士說。站在講台上娓娓道來，她像個女文青多過像一位決勝千里的衛星導航尖端科學家。我亦有幸，能一睹風采。

在全民皆盲的世界，獨眼者便是神。30年前「海灣戰爭」爆發，美國馬上將初步完成的GPS衛星導航系統投入軍事用途。GPS以天眼的絕對優勢調兵遣將於天上地下，一出手便震驚世界，從海陸空導航，到武器瞄準、目標追蹤鎖定，然後作外科手術式的精準斬首行動。以配備衛星導航的軍隊去侵略不具備衛星導航的國家，是屠殺而非兩軍交鋒。

舊日的美國也有值得懷念之處。前蘇聯於1961年全球首次發射載人太空船進入地球軌道。美國於震驚之餘，奮鬥8年，於1969年以人類首次登陸月球作出光輝回應。今天華為以最先進的5G技術領先全球，舊日的美國會閉門奮鬥，然後拋出更先進的6G作為回應。這是人類進步的文明動力。但今日的美國，搞不出更好的5G便用全球霸主的蠻橫，欲絞殺華為。這是羞恥退步的野蠻暴力。美國如此國格，為何沒有把北斗衛星扼殺於萌芽？

令楊振寧熱淚滿眶的一句話

答案來自北斗一號衛星總指揮李祖洪。他在接受媒體訪問時說：「北斗的研製，是中國人自己幹出來的。」北斗三號衛星部件100%國產化，令美國無從下手。「是中國人自己幹出來的」這句在中國奮鬥史說了無數次的高頻句子，卻令諾貝爾物理學獎得主楊振寧在公開場合情不能控而熱淚披面。楊振寧在他的一篇文章是這樣寫的：「席中有人送了一封信給我……這封短短的信給了我極大的感情震盪。一時熱淚滿眶，不得不起身去洗手間整容。事後我追想為什麼會有那樣大的感情震盪……我始終想不清楚。」

時維1971年，帶着諾貝爾獎光環的楊振寧，離鄉赴美20多年之後第一次回國訪問，亦是中國第一次原子彈試爆成功之後7年。他除了父親之外，第一位要見面的，就是中國科學界的一位天之驕子：鄧稼先。鄧和楊是中學、大學時的同校同學，於抗戰時都曾在西南聯合大學讀物理系，情同手足的兩人然後赴美國深造。鄧稼先只用兩年便火速完成博士學位，一畢業便馬上辦理回國手續，不久已經在回國的船上，和他同打算回國的，還有火箭衛星專家錢學森，但錢的行李剛搬上船便被扣了下來，因為他對衛星的頂尖知識，被美國軍方認為抵得上5個師，於是被軟禁了5年。鄧稼先在美國留學只兩年，可能美國以為短短兩年不會學到什麼頂尖知識，於是放行。美國軍方想不到這年輕科學家何止抵得上5個師，他為中國研發了原子彈，讓美國從此不敢對華動武。

闊別20多年後的團聚，楊振寧和鄧稼先暢談年輕舊事和國際大局，極其歡愉，但就是不談鄧稼先的工作。楊振寧心中的疑問一直拖到最後時刻，在他離京赴上海然後返美之前，在停機坪的閘口突然止步，回身問送他的老朋友，在美國聽說有美國人曾經參與研製中國的原子彈，問這是否真的。情逾手足的老朋友問涉及國家機密的問題，又不能欺騙老朋友，鄧稼先非常為難，於是回答說：你先上機吧，這事以後告訴你。

送別楊振寧之後，鄧稼先馬上向上級請示，周恩來總理親自批示：要鄧照事實告訴楊振寧。鄧隨即寫信，然後派員趕赴上海送到楊振寧手中。楊在上海市領導的晚宴席上，收到鄧的親筆信：中國的原子彈全部是由中國人研製的，沒有一個外國人參加。楊振寧即場看完信之後，即淚流滿面。他感情的激盪，是為情同手足的驕傲，還是民族自豪？我想他還有三分歉疚。

鄧稼先為研發原子彈竭盡全力，搞垮了身體，只50多歲便於工作時昏迷倒地；凡有輻射危險的工作，總是身先士卒，結果身體受到大劑量輻射，61歲便患了癌症，翌年逝世。楊振寧於1987年再度回鄉，為鄧稼先掃墓。鄧的遺孀記載了楊振寧先生掃墓時「熱淚奪眶而出……不斷用手帕擦拭眼淚……哽咽難語」。

徐穎博士同樣是抵得上5個師。她從學士到博士都是受中國培育。她來港時呼籲香港同學一起投入北斗系統的工作：「這是一個願景，各方面的人才我們都很需要，因為北斗是一個非常大的系統，比如做軟件、做硬件、做服務，包括做行業推廣的，都是可以加入這個生態圈裏面。」

要光復的是文明和關懷

徐穎博士應團結香港基金邀請來港和青年交流時已是4年前的事。當年入大學的青年今年畢業了，當年畢業的大學生已是香港棟樑。生長於這個大時代的香港青年，面對大挑戰、大機遇。時代沒有嚷着要革命，時代只有默默的囑託：國安法的擾攘只是沙塵一粒，要光復的是香港的文明和關懷，要光復更多藍天碧海，不負時代囑託。

作者是教育工作者

[楊志剛]