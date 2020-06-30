歐陽五：「港區國安法」下一步重在執法

維護涉港國安運行的主體是特區

首先，在香港維護國家安全，香港承擔主要責任。維護國家安全屬中央事權，舉世皆然。但在香港這個實行一國兩制的特區，即使北京對於香港在國安方面的「無掩雞籠」狀態已「忍無可忍」，依然放權由特區擔負主要責任，既看出中央的自我克制，對「港人治港」、高度自治的尊重，體現出中央對特區政府的信任，也是對一國兩制實踐的進一步探索。

無論是由行政長官兼任主席、三司和有關部門負責人為成員的香港國安委承擔維護國安的主要責任，還是在香港警隊設立專職部門、配備執法力量，在律政司設立專門檢控部門，由行政長官指定若干名法官審理相關案件等等，維護涉港國安運行的主體毫無疑問是香港特區，相關執法、司法等絕大部分工作都應當也必須由特區完成。即使中央保留在極其特殊情况下的管轄權，也不會取代香港的主體責任，不應也不會影響香港按照《基本法》享有的獨立的司法權和終審權。

其次，執法過程中對人權的保護和應遵循的法治原則。港區國安法的立法認可並體現相關國際公約精神，與國際通行法治原則一致。而在具體執法過程中，香港普通市民對於自身基本權利和自由的關切理應得到依法照顧，切實消除所謂「因言獲罪」「跨境執法」等疑慮，增強市民的信任感和安全感。

內地與香港法治原則相差不大

其實，內地與香港法律制度和司法體制雖存在較大差異，但所遵循的法治原則相差並不大。無論是實體法層面的罪刑法定、罪責刑相適應、法不溯及既往，抑或是程序法層面的程序公正、無罪推定、保障犯罪嫌疑人和被告人辯護權等原則，在港區國安法的執法過程中都應當被嚴格遵循，這既是法治社會的要求，從某種程度上講也可以減少香港民眾對內地司法體系的不信任感。

再次，中央事權的具體體現。駐港國安公署和香港國安委的國安事務顧問是否「太上皇」，這是部分香港市民的憂慮，也是反對派抹黑的重點。中央政府在港設立國安公署，依法履行維護國家安全職責，行使相關權力，這是中央行使國家主權的應有之義。但是出於對香港「一國兩制」現實的考慮和照顧，駐港國安公署和國家有關機關只處理「特定情形下」國安範疇內事務，且涉及數量只會「少之又少」，普通香港市民沒必要「杞人憂天」。

當然，在港區國安法的執行過程中，相信駐港國安公署等會嚴格依法履職，依法接受監督，不得侵害任何個人和組織的合法權益。駐港國安公署人員除須遵守全國性法律外，還應當遵守香港法律，開展工作既要符合法定職權，也要遵循法定程序，以實際行動獲取香港民眾的信任與認可。

作者是時事評論員

[歐陽五]