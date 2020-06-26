黃樂謙：跳出電子書 教育科技新想像

發展電子書是政府重要策略

政府過往投放不少資源在教育科技上，包括支持學校Wi-Fi基礎建設、提供教師專業訓練課程，乃至設立網上平台分享教學資源，但社會焦點經常停留於如何「搬字過紙」，即怎樣才可以鼓勵書商從印刷市場改投電子書？又何以令電子書更融入日常課堂？這些思維與當局的大方向不謀而合，不論是2012年以公帑資助不同機構開發電子書，到2015年政府發表的《第四個資訊科技教育策略報告》，發展電子書依然是港府對教育科技的重要策略。

無論供與求 電子書均無市場

然而，在疫情前，電子書不符發展趨勢已早有徵兆。審計署曾在2018年發表報告，審視教育局在善用科技促進教學的不足。其中一項主要批評電子書不論在需求及供應均出了問題。

在供應方面，截至2018年4月，在教育局「適用書目表」中印刷版有479套，電子書只有49套，當中沒有一套是為中四至中六學生設計的。可見，追求電子書發展似乎是當局一廂情願的想法，而不是書商的共同目標。

在需求方面，在2016/17學年，小學及中學的電子書使用率分別只有24%及8%，顯示大部分學校均未能將電子書融入日常教學。除了欠缺供應，也歸因於學校及教師根本沒足夠誘因使用電子書。說白一點，亦即使用電子書的好處未能蓋過其代價，例如教師及學生的適應時間、購買電子書或電子裝置的成本等。

停課不停學再顯教科書不合時宜

要繼續了解教育界對電子書的需求，或能從近幾個月對網上學習的觀察找出一些端倪。若電子書發展成熟，這些教材理應是學校的「救命草」，因為學生只要一機在手，就能從各科的電子書中閱覽課程內容，教師亦毋須大費周章準備網上教材。

但現實情况是很多學校還需花時間向學生郵寄教材（例如筆記和工作紙），教師更要花心力處理更複雜的「行為問題」，例如怎樣透過有效的課堂管理及師生互動，增加學生投入感。這數月的經驗，反映電子書未能補充學校教材上的需要，其在教育科技上的角色逐漸減退。

重新想像教育科技規劃才是關鍵

即使電子書不再是討論焦點，教育科技還是要發展下去，問題是應向哪個方向走，以及走得多遠？要回答這個問題，可參考世界各地在電子資源和教材內容上進展如何。

根據美國全國經濟研究所一份研究報告，除了政府經常提及的提供電子裝置及電子書，以及將教學內容無紙化外，教育科技項目還包括為了作出行為介入而設的應用程式，例如家長資訊平台，目的是讓家校合作更緊密；以及幫助學生建立正向思維的程式，讓他們透過程式的互評功能養成正面評價朋友的習慣。另一種教育科技是網上學習平台，旨在為學生及大眾以可負擔的價錢完成不同大專院校的課程。值得留意的一點，是上述科技均不是用來補充學校的課程綱要，而前者更是將教育科技從學術教育延伸至其他21世紀技能或價值觀的培養。

面對教育科技眾多範疇，各地政府及學校均面對一樣的難題，就是如何揀選適合的教育科技。筆者認為，校方在選擇使用不同的電子資源和教材內容時會有各自考慮（例如是否配合教師的教學方法、是否因應學生需要等），但作為以更宏觀視野帶領學界的政府，應當審視當區的教育需要，縮窄應發展的教育科技範疇，再給予適切支援。

正如經濟合作與發展組織教育與技能總監Andreas Schleicher所指，教育科技的潛力在世界各地均未被釋放，而推動發展的方向，是探討各項教學方法如何互補，然後收窄教育科技發展的重心。近月網上學習大行其道，但電子書並無因此受熱捧，筆者期望當局下一份資訊科技教育策略對教育科技有更清晰的目標，制定更具想像力的藍圖。

作者是MWYO青年辦公室研究員

[黃樂謙]