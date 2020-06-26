曾志豪：這次是「一國一制」的實驗

鄧小平年代的「一國兩制」，是要告訴世界，社會主義的中國，一樣可以搞活資本主義的香港，不會讓外界看扁，香港只能由英國人管治。

23年過去了，習近平看來覺得這個「一國兩制」的實驗已經做夠了，這個實驗帶來香港經濟繁榮，但政治上卻逐漸變成「國家隱患」，特首從沒一個可以做完兩屆（10年）任期，示威人數逐年攀升，政治訴求無論是主觀或者被梁姓前特首「逼迫」，總之口徑陳義愈來愈價碼高昂，自治自決獨立節節上升。

習近平看來想完結這個實驗，他想做另一個實驗：一國一制下的香港仍然是香港嗎？

由2014年的白皮書開始，已經鋪排，「全面管治權」浮上水面。2020年的「港區國安法」，更是啟動「一國一制」實驗，針對香港最突出的「制度差異」，例如立法會不像人大般聽話好使，還要「奪權」；法庭居然有「司法獨立權」，也不像內地由政法委領導。

所以港區國安法，特首自行委任法官，對法庭收回「司法獨立」的權力，或許在共產黨字典裏，任何權力都不存在「獨立」的空間。

這就是最瘋狂的實驗，英國用百多年時間證明了，司法獨立是香港成為東方之珠的成功基石，今天習近平要做另一個實驗，一個所謂「制度自信」實驗：難道由黨指揮的司法便法術不靈？

不敢讓公眾知條文 何來「自信」？

香港實施港區國安法，就等於2008年時任國家副主席習近平訪港所表示的「三權合作論」；後來習當國家主席，更明確表示中國「決不能照搬別國模式和做法，決不能走西方『憲政』、『三權鼎立』、『司法獨立』的路子」。中國內地已經完成實驗，習近平希望在香港也複製這個「制度自信」的實驗。但這個「自信」令條文內容都不敢讓公眾知道，怕引起社會爭議，那何來「自信」可言？

作者是傳媒工作者

[曾志豪]