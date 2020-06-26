簡明宇：疫情下香港教育的躍進與倒退

教育透過網上教學轉變

教育局在1998年發布第一份《資訊科技教育策略》（《策略》）試圖利用資訊科技促進學校教育作範式轉向，即「由一種主要以課本為根據、以教師為中心的教學模式，轉向較為互動和以學生為中心的模式」。至2015年，教育局已經發布4份《策略》。經過20多年的努力，在硬件上無疑有明顯改善，但上述範式轉向卻進展緩慢。不過，疫情下停課卻在短時間內令各中小學普遍進行網上教學，各向前邁進一大步。在這個轉變過程中，有幾點值得注意。

實踐社群形成

首先，雖然絕大部分教師在停課之初對網上教學均感陌生，但經過幾個月邊學邊做後，一般應用已無大問題。這個轉變是如何發生的呢？疫情之初，一些老師在互聯網免費公開網上教學技術。此外，各校內的資訊科技統籌主任亦提供技術支援。不過，更重要是幾乎所有老師均需網上教學，形成大大小小的社群，社群內互相分享應用心得，不單有助提升技巧，更有效增強動機，這正正就是第四個《策略》中要達至「建立實踐社群」。

「翻轉教室」普及化？

其次是嘗試新的教學策略。「翻轉教室」近年興起，香港教育大學及教育局均努力推動。儘管如此，卻並未能在港廣泛應用。不過，疫情之下，不少老師自行製作教學影片，讓學生先觀看再行分組討論及完成習作，這已經是「翻轉教室」的雛形。身邊有教師經歷這網上「翻轉教室」後，食髓知味，在復課後仍繼續採用。最終發展如何自不得而知，但至少疫情已普遍令教師思考及應用新的教學策略，就此而言已是一大躍進。

在家學習「合法化」

第三，在家學習（Home-schooling）遍地開花。雖然在家學習在不少地方獲政府認可及支持，但本港教育局卻表示不同意。過去更曾發生因在家學習（沒有遵守入學令）而被提告的個案。停課初期，網上學習並未開始，剛好不少家長亦因疫情而在家工作或停工，便有家長開始嘗試在家學習，變相令其「合法化」。儘管絕大部分只是淺嘗，相信亦不會持久，但已令家長對教育的本質有更深刻的體驗及反省。

開放教室終實現

第四，開放教室終實現。開放教室有兩個層次，其一是同儕觀課，藉專業評鑑提升教學質素；其二是進一步開放予家長觀課，促進家校合作。對於前者，大部分教師並不抗拒，且已廣泛實行。至於後者，除了在幼稚園比較常見外，並未普及於香港中小學。反觀美國，家長觀課受到《小學及中學教育法》（Elementary and Secondary Education Act of 1965）保障，作為促進家校溝通的方式。在台灣，《十二年國民基本教育課程綱要》亦規定每位教師每年需公開授課最少一次，而家長可參與其中。香港大部分中小學的校舍並不對家長開放，接送子女也僅能在學校門口等待，更遑論觀課。一些教師對家長觀課持保留態度，甚至認為是外行評核內行。不過，停課期間的網上授課，無形中也向家長開放。究竟開放網上教室能否造就一個契機讓學校及教師日後進一步開放實體教室，實有待觀察。

轉變由下而上廣泛推行

就上述轉變，有朋友笑說多年的教育改革，一直舉步維艱，但一次疫情便把原來不可能的轉變一下子扭轉過來。快速實現，更難得的是這些轉變並非政府由上而下的推動，而是學校、教師及家長由下而上開展，並且廣泛進行。如今本港大部分的中小學在硬件及應用軟件上均足以支持網上教學，加上不少教師已放下「心魔」，實為日後進一步大幅提升利用資訊科技教學提供契機。究竟如何利用這個難得的契機，當局及教育界都要仔細思考。

復課後的教學倒退

上述轉變似乎相當正面；不過，第一及第二階段復課的情况令人憂慮。儘管復課，但基於防疫理由，學校各人之間必須保持社交距離，而且課時縮短，師生及學生之間的互動大幅減少，甚至難以作分組討論。最終，教學策略往往被迫倒退至傳統的單向方式，比疫情前更不堪。更大的問題在於教師及學生在疫情期間已初嘗「翻轉教室」的「甜頭」，現在要他們回到「石器時代」，教學效能恐怕比網上教學更差。這實在是無可奈何！

學校除了提供學術知識外，亦是學生社交技能的訓練場所。原來復課最大的好處在讓久困家中的學生恢復社交活動，並逐漸回復正常生活。不過，現時復課的安排並未能達至此效果。因為瘟疫未除，課堂以外的學生活動幾乎被取消殆盡，甚至學生想在小息時間下棋亦不容許。有小學生復課後需於小息時留在課室之內，亦不能在課室內隨意走動。簡單來說，學校促進社交互動的功能大為降低。復課何所得實需進一步檢視。

為前線創造空間提升教育質素

在這次的疫情當中，我們見證香港教育的躍進與倒退，這一進一退之間，揭示教育前線存在巨大潛能，只要沒有政策阻礙，實可以有很大的爆發力，大幅提升香港的教育質素。當局未來更應為前線教育工作者提供更寬裕的自主空間，讓他們發揮潛力，由下而上帶動教育創新及發展，若單靠由上而下的推動，甚或強加，效果肯定不彰。

作者是獨立研究員

[簡明宇]