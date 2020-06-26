王家豪、羅金義：「天下制裁」：俄羅斯大國夢難圓？

不少人認為國際制裁成效不彰，常被引用的例子就是吞併克里米亞之後的俄羅斯。6年前西方國家希望以制裁對俄國施加經濟壓力，令總統普京受民意影響而讓步。俄國經濟確實受挫，但普京民望飈升至接近九成，亦無意對克里米亞鬆綁，甚至繼續操縱烏克蘭東部的頓巴斯戰爭。制裁儼然失效，甚或產生反效果，加強了普京的管治威信。不過幾年之間俄羅斯戰略產業的長遠發展備受重擊，大國復興之夢又是如何光景？

聚旗效應：意料之內與之外

俄羅斯經濟下滑、跟西方世界交惡，確實一度令普京失去部分支持。但「收復」克里米亞的得着抵消了這些代價——俄國人對克里米亞「回歸」極為亢奮，普京除了「糾正」歷史錯誤，也重振國家的大國地位，被視為民族團結象徵，支持度短暫提升。

西方國家採取「精巧制裁」（smart sanctions），對普京親信實施資產凍結和禁止入境，期望老百姓將矛頭對準政權而不是怪責西方。然而俄羅斯經濟是寡頭體系，寡頭商人主導各行各業，制裁造成溢出效應，經濟衝擊蔓延至整個社會。莫斯科採取反制措施，禁止歐盟食品進口，間接令俄國食品價格上漲，民眾生活成本增加。在國營媒體渲染下，老百姓逐漸認為西方制裁是針對全體人民。普京成功推卸治理不善的責任，諉過於實施制裁的西方國家。

尤有甚者，制裁未有令俄羅斯權貴「棄船」而造成政府內部危機，反使他們更加擁護普京政權。對西方智囊來說，制裁產生這「聚旗效應」（rally 'round the flag effect）可能是意料之內，始料不及的是普京的極高民望維持了4年之久。

西方制裁衝擊深遠？

西方制裁也劍指俄國金融、能源、軍事等最重要的戰略產業。「克里米亞效應」為普京爭取時間應對挑戰，例如鼓勵本地生產、加強與中國合作。但西方資本和技術從而得以彌補嗎？

制裁禁止俄國銀行、能源和國防企業在歐美市場融資，使它們資金流動性大減，資金外流嚴重打擊俄國的信貸評級和海外投資者信心。根據聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）資料，俄羅斯的外國直接投資（FDI）流入量從2013年的692億美元銳減至2015年的17億美元。由於融資困難，政府動用三成的中央政府穩定基金向銀行大規模注資，乘勢將金融機構國有化。目前政府控制逾六成金融機構，但未對它們進行有效監管，導致銀行放貸過分進取，壞帳風險激增。為了防範外圍經濟衝擊，普京採取保守的財政政策，建立約1500億美元的國家財富基金；又積極推動去美元化，如減持八成美債、對華出口以歐元結算、自主開發轉帳系統取代SWIFT等。不過，俄羅斯始終未能開闢融資新渠道，中國和日本資本僅佔其FDI的1.6%和1.4%。缺乏外資的俄國由政府主導國內投資，效率和透明度都不容樂觀。

俄羅斯經濟依賴能源出口，但歐盟也依賴它的進口能源，所以西方制裁瞄準其長遠能源開發。西方企業被禁向俄國石油產業提供先進科技、設備和投資，阻礙其深海和北極地區勘探，以及頁岩油開發。俄國的液化天然氣和離岸油田開發項目極度依賴西方設備和技術，特別是水平鑽井（horizontal drilling）和水力壓裂（hydraulic fracturing）。面對西方制裁，俄羅斯天然氣公司（Gazprom）與中海油田服務在北極卡拉海進行聯合勘探，也向韓國大宇造船海洋工程採購液化天然氣船。

不過，中國勘探設備未能應付北極的惡劣環境，也欠缺先進技術開採海底石油（相關技術由美國和挪威企業獨家擁有）。俄羅斯政府提供資助，鼓勵油企自主研發能源開採設備，但進展未如理想。國營地質勘探公司（Rosgeologia）承認，本地生產設備成本約是進口的4至5倍，而且耗時長、質量參差。近七成俄國能源企業表示，不會全面取締西方技術，擔心國產設備將拖垮其競爭力。俄國油企在制裁下不斷鑽空子，如透過西方企業的子公司獲取先進技術，但規模有限。

制裁禁止向俄羅斯出口可供軍事用途的軍商兩用貨品，干擾其軍事供應鏈和現代化步伐。儘管俄羅斯致力實踐國防自主，但在烏克蘭危機前，它持續引進西方技術以改良武器裝備。俄羅斯向歐盟進口的軍商兩用貨品，估計曾達每年200億歐元。隨着俄烏交惡，烏方拒絕向俄軍提供重要武器部件，如軍機引擎和軍艦燃氣渦輪發動機等。去年俄羅斯核潛艇「AS-31號」失火，其電池艙正是取代從烏克蘭進口貨品的國產貨。國防部推動本地生產，暫時只能取代一半西方進口部件；它也向中國採購部件，但中方的精密機械未達水平，不能滿足俄軍要求。猶幸廉價和可靠的俄製武器仍然深受發展中國家歡迎，軍火交易獲利短暫紓緩國防企業財困。

戰略重心東移中國 幾成「小伙伴」

「克里米亞效應」曾經燃點了俄國人的大國夢想，但西方制裁是否將之逼上衰落之路？普京從地緣政治角度看經濟，過度囤積儲備應對外圍衝擊，經濟發展淪為次要考慮。近年政府上調增值稅和提高退休年齡以鞏固國家財政，觸發民怨反彈，普京有所讓步。這些民生爭議恐怕與日俱增，政府管治陰霾漸厚。面對技術難題，俄國被迫延後開發北極和研製新式武器，經濟和軍事實力受挫連連。

普京曾經嘗試打造「歐亞經濟聯盟」以重塑其大國地位，但現下門前雪厚，哪來巨額援助打理其他成員國的瓦上之霜？面對國際孤立，唯有將戰略重心東移中國，但當依賴日甚，幾成中俄同盟當中的小伙伴（junior partner），彷彿與歐亞大國的願景背道而馳？

克里米亞危機爆發時，國際輿論一度論及北京會否武統台灣。當時的研判是它顧忌國際制裁，不會輕舉妄動。如果今天的中國已經無懼制裁，那麼下一波事態將予人什麼聯想？

作者王家豪是香港教育大學社會科學系研究助理，羅金義是香港教育大學社會科學系副教授

[王家豪、羅金義]