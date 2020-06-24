黃子為、郭樺、鄭宏泰：非建制派立會選舉議席過半的機會

根據香港中文大學香港亞太研究所每月進行的「特區政府及特首民望意見調查」，市民對特首林鄭月娥整體表現評分在去年12月跌至最低分，只有22.2分，其後跌勢停止，逐步回升至4月份的26.8分，但5月又再下跌至22.2分，而對特區政府表現的不滿比例仍然居高不下，雖然由去年11月的70.4%回落至今年4月的60.4%，但5月又再升至67.9%，即使新冠肺炎在香港蔓延，社會衝突因而明顯減少，社會躁動與不滿問題尚未有效解決。

過去不少選舉研究指出，市民愈不滿特區政府，愈大機會投票給民主派。因為大多數香港市民未能直接在特首選舉中投票，所以不滿者未能透過選票「懲罰」特首，只好在立法會選舉中投票給作為特首盟友建制派的主要對手，以表示心中不滿，從而迫使政府多關注民意、改善施政。在政府民望低落的情况下，選民對建制派的支持難免有所削弱，市民的政治定位近半年走勢印證此論點，在去年12月，只有8.2%市民自認為建制派，雖然在今年4月微升至11.8%，但是5月份又回落至10.7%。

評價政府普通者 對非建制派支持減弱

然而，市民對非建制派的支持看來也有回落迹象，在去年區議會選舉結束後的12月，高達45.3%市民自認為非建制派，其後持續下降，由今年1月的40.2%至4月的34.5%，即使5月回升至38.9%，但仍明顯低於12月高峰期。當然，這不是因為不滿政府表現者對非建制派認同的下降，在去年12月，有53.2%不滿政府者自認為非建制派，其後一直維持在五成以上，5月相關比例是54.8%，可見不滿者對非建制派的支持沒有明顯下降，不滿政府與支持非建制派之關聯沒有明顯減弱。

不過，對政府表現評價普通的市民，其政治定位則有明顯改變。在去年12月時，他們明顯較支持非建制派，自認為非建制派者有36.6%，高於自認為建制派者（14.9%）。其後，自認非建制派的比例持續下跌，而自認建制派的比例則有所回升，到3月時，自認建制派的比例（22.8%），反超越自認非建制派的比例（10.9%）。在5月時，雖然自認建制派的比例微跌至20.8%，但是非建制派的比例只有6.9%，而高達72.3%表示自己沒有明確政治取向。由此可見，在去年區議會選舉時，對政府表現評價普通的市民，偏向非建制派多於建制派，可是，到了現在，他們大部分已經變成沒有明確政治取態，而偏向建制派的比例則大於非建制派。

市民對政府表現評價普通的比例，近半年來一直維持在兩成左右，按此推算，他們當中自認為非建制派佔整體市民的比例在去年12月約有7%，而到今年5月已經下降至約1%，相差約6個百分點，剛好與非建制派損失支持者比例相若，反映非建制派陣營近期漸漸失去支持，而那些流失的支持，主要是對政府表現評價普通者。

抗疫冷卻政治熱情 非建制形勢應不如區選

為何對政府表現評價普通者對非建制派陣營支持減弱呢？其中一個不可忽視的原因，是新冠肺炎在今年爆發，雖然特區政府未能透過抗疫挽回民心，但香港情况明顯較歐美多國好，至於市民大眾因此將關注點放在抗疫上，無疑又會冷卻他們的政治熱情，尤其是對政府表現評價普通者，因而出現無明確政治取向比例開始回升的情况，現時非建制派的選舉形勢應該不如去年區議會選舉。

還有兩個多月 或有未知數掀急變

當然，距9月立法會選舉還有兩個多月時間，可以出現很多未知變數，急劇改變選民對政團的支持度。隨着新冠肺炎日漸受控，加上近日發生一些政治事件，例如文憑試試題事件，市民的焦點又再轉到政治議題上，社會抗爭活動又再重現街頭，惟規模及程度則沒過去巨大和激烈。在5月調查進行期間，全國人大會議宣布制定港區國安法的決定草案，並通過有關決定，市民自認屬非建制派的比例較對上一個月上升4.4個百分點，不滿特區政府的比例上升7.5個百分點，而不信任北京中央政府的比例上升8.4個百分點。

過半不算沒機會 但難度不小

此外，立法會地方選區和超級區議會選舉採用比例代表制，這與區議會選舉單議席單票制不同，即使非建制派得到和去年區議會選舉一樣的得票率，按比例都只能取得23至24席而已。再者，這結果的前提，需要非建制派政團能夠成功協調和配票，避免浪費選票。如果建制派政團一開始採取穩守策略，減少名單，集中選票，非建制派要取得這議席數目的難度自會更大。更何况，非建制派需要在傳統功能組別取得10席以上。

非建制派要取得過半議席的目標，雖然不算是沒有機會，但是不單要民間支持度起碼回到去年區議會選舉時的水平，還要非建制派選舉工程和協調合作成功，相信存在不小難度。

作者黃子為、郭樺是香港中文大學香港亞太研究所副研究員，鄭宏泰是香港中文大學香港亞太研究所研究副所長（執行）

[黃子為、郭樺、鄭宏泰]