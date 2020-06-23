何順文：全球疫情帶來的一些教訓與啓示

病毒無分國界，我們正在對抗的是新型病毒，而不是某些國家、民族或種族。但病毒大流行暴露了政治與一些政府的盲點，走回保護主義舊路，全球化理念漸失光環。可惜間中亦聽到個別人士、組織或政府從事一些自私自利、罔顧大眾長遠利益的行為。疫情再次提醒我們，作為地球村的一分子，我們需共同面對不確定的未來和挑戰，沒有人能夠置身事外或獨自應對。

全球疫情將長期改變世界政經秩序。一個經濟體能否恢復團結繁榮，很大程度上取決於人們如何理解其政府預防危機、及時有效處理，和領導危機過後復元發展之能力。不同經濟體的政府需更早提前為疫情過後的社會、政治、經濟環境變化作出規劃。面對這人類的共同挑戰，我們應加強團結和協作，而非分化或競爭。

為了盡快復元和繼續向前，很多組織在這非常時期都向社群發揚堅毅力、正向態度、信任、連結、分享和團結等精神。同時，在家學習／工作持續期間，知識和文化資產的免費共享愈來愈盛行。例如一些大學免費向公眾分享他們的課程錄像，電子書出版商免費開放其藏書，很多博物館和表演團體也向公眾提供免費的網上觀賞頻道。

在世界各地，我們看到了令人鼓舞感動的故事，人們及機構團結起來鼓勵或幫助他人，包括跨境送贈食品和藥物至不熟悉的疫區、為有需要的人分發免費口罩和消毒洗手液、主動關心社區鄰里的安康、舉辦免費的網上直播音樂會和講座以激勵大眾，或改變一些企業的營運手法，以支援抗疫紓困措施（如以成本價提供必需產品和服務）。

為了應付疫情不斷變化影響，保障教職員和學生的健康，筆者任職的香港恒生大學（恒大）也迅速實行不同的防疫應變措施。為了確保同學能持續學習，自2020年2月初以來，下學期的餘下課堂由網上視像教學取代。為了減輕學生的適應困難，校方允許同學選擇一些一次性的修課與期末評核安排。由2月至4月底大學亦安排非前線員工輪流在家工作及彈性上下班時間，確保學校的正常運作。校方也加設多項替代和網上活動，盡力協助應屆畢業生按時畢業、就業或升學。這些安排是艱難的決定。一如其他院校機構，我為大學成員所展現的抗逆力、靈活應變和團隊精神而感到自豪。

從全球疫情汲取教訓

一個艱難的新時代已經來臨，我們需要適應和有效地應對。在近代史上，各地人們遇過了不少的艱難或危機，例如戰爭、瘟疫、大蕭條、金融危機、恐怖襲擊、地震、颱風、海嘯、核電廠災難等，造成死亡、疾病、破碎家庭、貧窮、失業和經濟蕭條。全球正在經歷一個歷史性的衛生健康危機，迫使我們重新思考我們的生活和工作方式。

社會心理學家證實，當個人經歷艱難和痛苦之後，其堅毅力和自我復元能力會有所提升，能夠更堅強和自信地應對未來的困難。人類的成功總是在逆境和困難中最能展現出來。

我們知道自我隔離或保持社交距離有時可能很難。但「社交距離」不等於「社交隔離」。這段期間，我們有更多時間與家人相處，重拾或回歸家庭生活，重新尋找溫馨家庭的本質，也可透過電話或電子媒介向親友、老師和同事表達更多關懷，重拾過去忙碌的生活中可能遺忘的人情味。我們學習到，人身距離拉遠了並不影響我們之間更加深切的彼此關顧。疫情突如其來，給人們生活按下「暫停鍵」，也為我們提供了放慢步伐、停下來審視人生價值的機會。它讓我們重新思考我們是誰、我們的初衷是什麼，以及是什麼使我們成為一個人。

我們可從這個疫情汲取新的重要教訓。除突顯了一些社會矛盾與人善惡本性，它給人們帶來一些警醒與反思：

． 健康是最寶貴的，我們需好好照顧自己身體，避免感染或生病；

． 時刻增強身體、心理和價值信念的免疫系統；

． 家庭和親友相互關懷的重要性，尤其在困難時期；

． 保持謙卑和意識到個人無法與大自然抗衡，一個小病毒就足以讓全世界停頓；

． 社會平等，特別在危機中我們需要盡量平等地對待所有人；

． 儘管病毒會跨國界傳播或要封關隔離，我們仍要無分國界地域連結一起；

． 關心並珍惜環境、生態和生靈；

． 整頓西方敗壞的資本主義和消費主義，遏止企業高管為追求回報最大化而犧牲其他持份者的利益；

． 疫情和其他疾病都是在呼喚人類的愛心。

我們希望這場危機能喚醒更多人作反思，避免人為錯失令大自然要對人類再次提醒。要不然，今次疫情結束僅只是另一個循環的開始，它將一直持續，直到我們學懂真正的教訓為止。

創造性破壞與新常態

正所謂「有危必有機」。已故美籍奧地利經濟學家約瑟夫．熊彼特曾提出「創造性破壞理論」。今次疫情雖具破壞性，但也製造了創造性破壞，帶來了創新和機會。例如在防疫、衛生、網購、實時視像軟件、外送、家庭娛樂等行業產品，新商機蜂擁而至；而人們消費模式相應改變，傳統旅遊、航運、金融、酒店、餐飲業及中小企亦已思考如何改革適應新改變。

例如，遙距實時視像會議或教學已成為我們新生活的一部分，並帶來了很多新的商機和就業機會，創造了共享價值。經過幾個月以實時視像教學代替面授教學，雖然對一些學生的學習帶來適應困難與影響，但很多教師和學生已為將來學習和溝通的新趨勢裝備好自己。很多教師還嘗試實踐了一些創新的教學概念（如翻轉教室和混合式教學），並將「教」轉變為更多的「學」。

最近香港的疫情已有放緩穩定。現在我們對新冠病毒的特性和傳播途徑已經有更多的了解，而且知道疫情還需更長的時間才會完全消失。儘管如此，我們總不能長期留在家工作或學習。雖然疫情尚未完全消退，只要我們有正確的心態和做足充分的防疫措施，便可以逐步恢復正常的生活、工作和上學。疫情過後，我們的生活將展現出一番新景象，甚至「新常態」。

身處逆境往往是我們發揮最大正能量的時候。由於疫情的緣故，去年起的修例風波與社會分裂亦有所紓緩。但最近國安法爭議，可能又掀起另一場風暴。在不一樣的時局，期望香港各界仍能放下政見爭拗，減少內耗分化，同心同德一起抗疫以走出困局。

（作者按：內容只代表個人意見）

作者是香港恒生大學校長

[何順文]