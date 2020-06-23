歐陽五：疫情加速反思中美「脫鈎」還是競合？

眾所周知，中美「脫鈎」這個於2018年開始出現於美國學界與政界的概念，在今年遭遇疫情衝擊後，呈現愈演愈烈之勢。但是，疫情催化的結果是「脫鈎」論中的致命硬傷也在加速暴露。疫情的極端情境，驟然縮短了中美「脫鈎」的演進時間線，短短幾個月已經足夠讓人看到甚至體會了中美「脫鈎」幾年甚至更長時間後的真實利害。

雖然美國總統特朗普在萊特希澤發聲後仍表示，美中「完全脫鈎」仍是政策選項；然而，中美最新貿易數據卻顯示了與這一選項的距離。4月中美貿易額增至397億美元，比3月增長了近43%，這意味着中國已重新成為美國第一大貿易伙伴。

對於中國的政策選項而言，反脫鈎始終在列。中國外交部前副部長傅瑩日前發表萬字長文，剖析新冠疫情後的中美關係。她指出，美國試圖挑起與中國在4個博弈場上的競爭，包括經濟金融、安全、價值觀等。但她同時認為，即使如此，中國仍應堅定和及時地採取「反脫鈎」策略，各部門都多做「掛鈎」的事，不做和少做會進一步導致「脫鈎」的事。

事實上，傅瑩之言，在中國各界享有較為廣泛的共識。惜乎西方輿論常出於製造「敵手」的想像，放大與扭曲中國的民族主義，而忽視其中相當重要的理性成分。中國經歷改革開放40年，培養了大批接受現代化教育的人群。作為中國社會的「中流砥柱」，這群人對理性的民族主義的堅持，具有觀察中國道路的「風向標」意義。理性的民族主義意味着中國的民族復興是融入世界現代化進程的，因此，中國不僅反對與美國「脫鈎」，更反對與現代化「脫軌」。

當然，理性也意味着中國對當前與未來形勢的清醒判斷與決策。中國深知與美國的良性關係無法求來，而要通過艱苦博弈與協調，或可形成新的大國競合。「競合」即中國在主動承認與美國存在競爭的前提下，挖掘彼此的合作空間，遠優於「脫鈎」造成的互傷局面。如在近期舉辦的陸家嘴論壇上，中國釋出了加快資本市場對外開放、願與美國等加強國際審計監管合作的信號。中國自然知道藉由瑞幸咖啡事件，美國一些政治勢力企圖與中國「金融脫鈎」，但中國仍從兩國金融合作的前景出發，探索最適宜的合作路徑。

中美競合是影響世界未來格局的關鍵因素。希望美國對「脫鈎論」的反思不止步於經濟層面，從而能最終擺脫「脫鈎」這一危險的窠臼，與中國坦率競爭，坦然合作，為世界帶來更多正向力量。

作者是時事評論員

[歐陽五]