梁美儀：一國兩制的終章

看到人大常委法工委公布的港區國安法內容說明後，雖然還是嘆了口氣，但也不及聽到那些曾權傾香港政經圈兼名成利就人士，在為港區國安法出力說項時，不臉紅地說要感謝主，相信立法可終結香港亂局；有的曾強調法例只會影響極少數人，港人權利和自由不受影響。事實是否如此，大家心裏明白。

按法工委的說明，將來港區國安法實施後，等於中央全面拆掉「兩制」的框框，用一國之視角，直接參與兩制的管理。

日後香港將設立由特首任主席的「維護國家安全委員會」，中央將派人出任委員會的「國家安全事務顧問」。按為草案作說項的人的說法，因香港不熟悉國家安全事務，所以需要顧問提供意見。說得坦白，既然特區政府沒熟悉國安知識的人，這位顧問的意見，有一錘定音的影響力，特首恐怕實際上只是俯首領旨的執行者。

中央還會在港設立直屬中央的「維護國家安全公署」監督、指導、協調和支持港府的國安工作，亦可在香港「辦理」案件。如今港澳辦與中聯辦這「兩辦」，已被視為代表中央直管香港的「黨委書記」，日後再加上國安署這「第三辦」，港人已完全失去這部分的管治權。

最令人擔憂的是，草案說明訂明，特首可指定法官審理涉及國安的案件，這方面不是行政干預司法還是什麼？我們能有信心特首會按法官的專長及法律專業，而非政治忠誠度，作為挑選國安案件的主審？中央對香港司法制度還沒夠信心的話，中央還可在「特定情形」下，對「極少數」案件行使管轄權，將有關人士送回內地受審似乎無可逃避。

一國兩制的終章，在回歸23年之際揭開。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]