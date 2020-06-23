劉進圖：全面對等——中美關係新一章

無獨有偶，在同一天，歐盟委員會發表報告，建議打擊非歐盟國家借助政府資助進軍歐盟市場，構成不公平競爭，其中一名撰寫報告的委員指，在確保競投公共服務合約「對等」（reciprocity）方面，中國仍有待改善。

到底美國和歐盟談論對華關係時一再使用「對等」一詞，意味着什麼？從字面意義來看，美歐領袖是看到中國已經崛起成為強國，承認中國是勢均力敵的伙伴或對手，要求在平等互惠的基礎上，制定雙方交易的規則。

換言之，中國不可以再藉着發展中國家的身分，在對美國和歐盟的經濟交往中尋求較有利的待遇，例如自己某個市場不對外資開放，但要求打入外國相關市場。中國在金融、通訊、能源、運輸、基建等領域，對外資進入設有多重關卡，美國和歐盟將以此為由，限制這些領域的中國企業進佔西方市場。在這些戰略領域，全球化市場未來可能一分為二，形成東方和西方兩個區域經濟圈。

除了經濟影響，「全面對等」在政治領域有何涵義？蓬佩奧在夏威夷會後，在網上參與歐洲的民主峰會，明確提到香港，倘若港區國安法通過，令香港原來享有的自由消失，變成與內地城市沒大分別，中國若這樣對待香港，美國便只能把香港看成普通中國城市，取消香港各項特殊待遇。美國將觀察9月香港的立法會選舉，假如香港人無法像過去那樣，享有公平而自由的選舉，美國就會採取相應的制裁措施。

換言之，中國不可以把香港問題單純看為內政，單方面改變香港的高度自治內涵，而要求國際社會不聞不問，一如過往般對待香港。香港的自治減少，自由褪色，美歐國家無法阻止，但可以作出相應的行動，例如限制中國內地公民前赴美歐升學就業，同時擴大門戶吸收香港各界人才。

本周一，《金融時報》頭版報道，日本政府正在制訂招納香港金融人才的計劃，包括提供可即時工作的快速簽證、免費寫字樓等，目標是吸引香港的銀行家和基金經理去東京，使東京發展成為亞洲金融中心。這個例子顯示，國安法颳起的猛烈寒風，正為亞洲鄰近國家提供難得的機遇。

在安全問題上，中國以檢控兩名加拿大人的行動，報復加拿大協助美國拘禁華為的孟晚舟，向北美和全世界示範了何謂「對等」。在可見的將來，中國將繼續監控和懲罰境內被指「勾結」美國的人，而美國政府也會加大力度，監控和懲罰境內被指替中國服務的人，例如參與中國千人計劃的學者，或孔子學院的負責人。在香港生活和工作的美國公民，未來恐怕很難安心過日子。

作者是資深傳媒人

[劉進圖]