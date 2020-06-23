李國能：國安法案件內地審理 會損香港獨立司法權

2.我希望就兩個影響司法制度的問題作出評論。

行政長官不適合自行選擇法官

3.第一，《說明》列明，行政長官有權指定若干法官審理涉及危害國家安全的案件，這會損害司法獨立。

4.根據《基本法》，行政長官是按獨立委員會，即司法人員推薦委員會的推薦而委任法官。挑選法官是建基於他們的司法及專業才能，法官會獨立地行使司法權力，不受任何干預。

5.司法機構獨立於行政機關。應由獨立的司法機構決定審理這些案件的法官，不受行政機關的干預。

6.再者，單憑行政長官會欠缺挑選法官時所需知道的法官的經驗和專長。而且，作為將在香港成立的「維護國家安全委員會」主席，行政長官並不適宜獨自挑選指定法官。

7.如果不接受上述觀點，日後的安排起碼應該是，行政長官挑選這些法官時，必須依據首席法官或司法人員推薦委員會的建議，這能確保選人是基於專業和獨立的基礎。

8.第二，《說明》寫明在特定情形下，中央機構或對極少數危害國家安全犯罪案件行使管轄權。這也引起極大的關注。

9.行使管轄權時，這些案件會在內地處理及審理。案件的被告不能享有我們司法程序的保障。雖然這個管轄權只會在最例外的情况下行使，這仍會破壞香港法院在《基本法》授權行使的獨立司法權力。

（編者按：原文為英文，由本報翻譯成中文，讀者可於本報網頁閱讀英文本；中譯本未經作者審閱；文章標題為編輯所擬，小題及重點黑體為編輯所加）

作者是首任終審法院首席法官

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[李國能]