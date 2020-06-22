李納祈：資訊過剩的時代下 個人如何自處

一、避免偏離問題核心

經歷了「有圖有真相」、「有片有真相」、「有完整影片有真相」、「在現場才有真相」等演變後，不難發現媒體已經不單是提供資訊的平台，更是在塑造眾人的認知和思考框架，甚或把一些經過切割和簡化的結論直接灌輸給讀者。評價一種現象為不正常前，先要回答何謂正常？標準由誰來定義？以民主為例，在其起源地雅典是一種怎樣的存在？民主的基礎和內涵是什麼？民主和普選之間是什麼關係？在充分辨析相關概念前，便把民主二字天天掛在嘴邊，本質上只是一種毫無意義的符號式宣泄。

今天問題已經不再是資訊獲取的問題，而是資訊過剩的問題，閱覽資訊時要避免偏離問題核心。回顧早期社會討論，會發現一種現象，即討論判刑輕重卻不討論量刑指引、討論一個措施好壞卻不討論其制度支撐、討論官員談吐卻不討論其工作成效等。我們經常以為正靠近真相，實際上卻是逐步遠離問題核心。媒體提供的只是其中一個角度的事實，而事實只是真相的一部分，當所有事實拼湊在一起才是真相的全貌。思考一個議題的方法，既不是按媒體給予的答案入手，也不是簡單比較現實與教科書內容是否相符，而是通過應用相關知識並結合不同持份者的觀點，分析論證後得出屬於自己的判斷。

二、警惕個人潛在偏見

偏見之所以難以察覺，是由於我們內心否認存在偏見的可能性。其實，在不同成長經歷、教育背景等因素影響下，一定程度的認知傾向是客觀存在的。對門檻較高的專業領域，如新型冠狀病毒的結構，我們一般不會觸碰，但對具有一定專業元素、卻又門檻較低的領域，我們就更勇於發言。由於能夠發言，就誤以為具備評價得失的能力，相關專業知識的缺乏將不可避免地導致討論流於表面。

假如認為圖片存在較大「看圖作文」的可能性，完整影片又是否足以還原事實？答案是否定的。儘管影片較圖片還原度高，但其局限在於拍攝的方向和角度。以驅散行動為例，從警察、被驅散者、旁觀者等不同視角所拍攝的影片，都將產生不同的觀感。假如未能360度全景還原，就應推定影片帶有潛在偏見。大多數情况下，我們都不是現場親歷者，故有必要主動糾正潛在偏見可能導致的誤判。與其奢求媒體能夠提供絕對客觀全面的內容，倒不如主動查閱不同渠道的資訊，對同一事件反覆核實和比較，從而最大限度減少資訊傳遞過程中所產生的失真情况。

三、結語：應對的思考

面對大量似是而非的資訊時，本文建議從以下5個方面加以應對：

（1）避免陷入蠶繭效應。當看到與預設答案不同卻有一定證據支持的觀點時，要避免陷入「我就是不相信」的作繭自縛；

（2）分辨問題逐一討論。避免從多個複雜問題中，得出一個基於片面分析而形成的答案；

（3）摒棄陰謀論。儘管凡事背後都有陰謀的思維很引人入勝，卻往往在關鍵時刻無法提供證據；

（4）放下個人逞強心理。當看到新鮮事物或社會高度關注的議題時，克制急欲發言的衝動，對當中未掌握的地方，先學會再評論；

（5）持守基本道德規範。今天談論道德，彷彿意在約束別人而非省察自己。別人作惡不能正當化自身行為，即使無法改變他人，也不要自貶為壞與更壞的對比。

總括而言，保持所謂的獨立思考是非常困難的。從資訊的蒐集、核對、辨析進而形成判斷和觀點，每個環節都需要投入足夠的時間和思考，才能避免自覺或不自覺的人云亦云。假如我們連辨析事實、反思自省的時間都不願意投入，思想自由就根本無從談起，許多看似華麗而崇高的概念，最終都只會淪為隨口而出卻又蒼白無力的口號。

作者是碩士研究生

[李納祈]