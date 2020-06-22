林瑞華：港區國安法下的營商陰霾

面對營商自由遭受最嚴峻的威脅，港人不能在符合程序公義的立法過程表達意見，連草案內容都無從置喙，本地商界更加怯於秋後算帳而不敢表態。令人遺憾的是本地商界政治代表，從無反映商界對港區國安法黑箱作業的憂慮，只是配合北京營造「無異議」的氣氛，粉飾太平。

根據中國執行國家安全法例的情况，羅織罪名、以言入罪屢見不鮮。港區國安法無疑是港人頭上一把刀。港澳辦副主任鄧中華表明中央要保留在「極其特殊情况」下，管轄「特別嚴重案件」的權力。前所未見的白色恐怖將會籠罩香港，而筆者相信香港的營商環境將會面對三方面的影響：

失去表達自由

香港的中小企過往很少就政治議題高調表態，但政府處理反修例運動手法差劣，警隊的濫權行為屢屢突破人類良知底線，促使中小企老闆覺醒。香港人不分社會崗位以命運共同體作扣連，齊聲要求落實五大訴求。

不少「黃店」應運而生，敢於在店內表達政治立場，成為社區充權的重要據點，也是言論自由的實踐。但心胸狹窄的政權容不下「黃店」，不止一次向「黃色經濟圈」施壓。港區國安法生效後將會形成政治陰霾，港人自我審查的情况更趨普遍，勢孤力弱的中小企為了避開隨時移動的紅線，會轉趨低調，有「黃店」更表明會撤走店內的政治裝飾，表達政見的自由必受影響。

奉承才可營商

北京向來對付商界的策略是迫使歸邊，過往以商業利益作籌碼，日後可用港區國安法作武器。香港商界為了做生意，不敢在政治問題上得罪北京，大集團不會在《蘋果日報》落廣告，早已是不成文的政治規定。隨着「再出發大聯盟」成立，北京要為港區國安法統一戰線，迫使商界靠邊站，只許支持，不容異議。非友即敵的策略更延伸至外資，國際企業如匯豐銀行也要表態，連保持沉默的自由都沒有。

由此可見，日後商界不但要在港區國安法議題上奉承政權換取「生存空間」，不聽話的企業更要面對有人手持港區國安法作武器，脅迫你在商業上讓步，否則會換來政治代價。

關係代替法規

明言是打擊一小撮人的港區國安法，開宗明義具有政治目的，港人不能單靠普通法原則去理解落實後的情况。觀乎內地的法治狀况，法律只為政權服務。親疏有別才是「執法標準」。

參照近來的政治事件，雙重標準已成執法及檢控常態，法治精神蕩然無存。政府釋出的信息是拉關係比守規矩更加實際，為了減低政治風險，企業會更積極向權力靠攏，擠進人脈安全網就等於為港區國安法下營商購買政治保險。當內地的攀關係文化取代香港的法治制度，財雄勢大的集團在這種文化下必然有更大優勢，中小企將會被進一步邊緣化。

營商自由是香港非常重要的核心價值，而法治則是營商環境的基石。香港商界在公平的遊戲規則下各顯神通，創造世界上最自由的經濟體，更是全球最重要的金融中心之一。面對港區國安法來勢洶洶，本地商界代表從未為企業表達憂慮，反而早早向北京表達忠誠，即使人大早前未有公布任何條文，就已經表態支持法例，醜態令人側目。我希望真正重視營商自由的商界朋友敢於發聲，盡最後努力在自己的崗位守護香港，因為我們首先是香港人。

作者是香港中小企食店聯盟召集人

[林瑞華]