倪樂雄：新冠病毒陰霾下的中美軍事對峙

無論在東方還是西方戰爭史上，瘟疫和流行病都是軍事行動的巨大阻礙，「大疫止戰」是歷史上常見的具有規律性的現象，具體表現為推遲或取消原先的軍事行動、中止了作戰、減緩戰爭的劇烈程度、促使戰爭提前結束等等。當然在局部方面也還會表現出相反的現象，如交戰雙方為早日擺脫疾病和戰爭雙重負擔，都急於決出勝負，反會加劇戰場搏殺的激烈程度，或是疫情較輕一方向較重一方發起猛攻。

拿破崙大軍1812年對俄國的遠征是歷史上反映瘟疫與戰爭關係的典型例子。拿破崙遠征俄國時一路勢如破竹，不久軍中流行斑疹傷寒和痢疾，戰鬥力大減，在嚴冬和對方堅壁清野戰術下，拿破崙被迫撤軍，回到法國時，50萬大軍僅剩兩萬。拿破崙征俄失敗說明：在瘟疫襲來時，優勢的遠征軍會走向反面，變成弱勢，更容易走向失敗，而防禦方借助本土作戰的種種便利，反而轉弱為強。用個比喻，優勢的遠征軍需把一台比對方更重的、癱瘓的「戰爭機器」抬回去。

二、瘟疫中的軍事作戰規律

當瘟疫侵入戰場感染作戰雙方時，戰略進攻一方承受的壓力往往遠遠大於戰略防禦一方，尤其是遠征軍常遭受嚴重挫折。進攻者不可能在敵國戰區治療大量被瘟疫感染的軍隊，加之後勤運輸線補給維護能力的減弱，進攻方迅速撤退是最明智的、也是唯一的選擇。西元前396年，漢尼拔指揮迦太基的軍隊圍攻意大利西西里島的東部港口時，遭到了傳染病的襲擊，圍城的軍隊不得不離開。迦太基雖然擁有絕對優勢兵力，但始終無法拿下主戰場西西里島的勝利，羅馬人贏得喘息之機。相反，本土防禦作戰一方同樣雖因感染而戰力減弱，卻能獲得本土作戰的種種便利，常能扮演勝利的追擊者。不過對撤退者的實際打擊效果是有限的，如庫圖佐夫對拿破崙大軍的追擊，僅能實施騷擾性襲擊，不能予以全殲。

三、當前疫情與中美軍事對峙分析

自從新冠疫情爆發5個月以來，中美雙方軍機和軍艦出動次數頻繁為近幾年所罕見，軍事對抗舉動隨疫情加劇而升級，大有一觸即發之勢。中方出動一次，美方必針對性出動一次，中方戰機或軍艦繞台灣而行，美國戰機或軍艦亦繞島而行，中方戰機帶彈飛行，美方也帶彈飛行，中方艦隊首度超越國際換日線在夏威夷附近海域實彈演習，美方艦隊接着在南海實彈發射。原來美軍反應要隔幾天，現在幾乎是即時反應。6月，美軍運輸機進入台灣領空；中國大陸空軍越過台灣海峽中線，以示警告。這種情况極為罕見。

儘管中美軍事對抗呈激烈升級趨勢，雙方耀武揚威，似有一觸即發之勢，但事實上卻連一次擦槍走火都沒有發生。何以出現這種反差詭異的現象？筆者認為，中美兩軍對抗仍然受自古不變的「大疫止戰」規律的制約。疫情本身就是一場難以對付的戰爭，已在進行的戰爭都需停止，再開闢第二場戰爭無異於自殺。這就是中美雙方軍事對抗激烈表象下的「底色」。中美雙方雖然極力避免開闢「第二場戰爭」，但又非常擔心對方在自己陷於新冠病毒困境之際，乘機有「非分之舉」，故而雙方心理特別敏感，都取「不能而示之能」的策略，以顯示作戰能力不亞於平時。這時只要一方企圖在軍事上「越軌」撈一把，很可能發生直接衝突。所幸中美雙方到目前為止都沒有乘機「撈一把」的軍事企圖，或有企圖而不敢付諸實施，只想維持疫情爆發前的軍事態勢。所以目前為止，中美軍事對抗隨疫情升級而加劇，可視為一場軍事「假危機」。

美軍「列根」號航母上官兵大面積被瘟疫感染，隨後美軍4艘航母「趴窩」，東亞西太平洋海域出現美國航母一度缺位、中國航母獨領風騷的景觀，這表明，疫情對遠征軍不利、相對有利於本土防禦方的戰爭規律在當代軍事行動中仍然有效。不過，既然雙方都無意，只是防範對方乘機撈一把，中方也沒能利用這稍縱即逝的戰機閃擊台灣。

四、中美軍事衝突的趨勢

大疫止戰的規律固然是阻止中美疫情期間發生軍事衝突的原因，但更應從中美全域戰略對峙來分析。總體來看，中美關係無法超越千年難移的「修昔底德陷阱」，21世紀也沒有一個政治家具備能夠擺脫這一陷阱的能力。然而，中美真正發生全面戰爭卻也相當困難，受到兩個重要因素制約：核武器和經濟互相綁架，這曾是中美「和平之船」兩塊「壓艙石」，可謂雙保險。自中美貿易戰以來，原本密切的中美經濟關係正在「脫鈎」，看來這塊「壓艙石」已搖搖欲墜，如果形勢惡化至完全「脫鈎」後，維護中美和平就只剩下核威懾這塊壓艙石了。儘管雙保險變成了單保險，以美蘇冷戰經驗看，兩個核大國之間很難爆發全面的常規戰爭，甚至連擦槍走火都不易發生。近期中印兩個核武國家的邊境衝突，雙方士兵只用棍石相加、徒手肉搏，可見核武器對常規戰爭巨大抑制作用。這種情况很大程度上對中美關係同樣適用。因為國家選擇經濟脫鈎容易，個人選擇同歸於盡也容易，國家選擇同歸於盡卻很難。疫情期間中美劍拔弩張而有驚無險，最終是這個大背景決定的。

所謂冷戰就是「修昔底德陷阱」導致的軍事衝突趨勢同核威懾對恐怖和平有效的「單保險」對冲後的調製品，中美關係至少在某些方面類似當年美蘇冷戰時現象，雙方都會極力避免直接軍事對抗，而在其他領域展開激烈交鋒將成為常態，所有常規軍事活動，包括軍事演習僅剩下外交表態的功能。儘管極力避戰，但爭取軍事優勢的軍備競賽照樣會激烈地進行，其實際作用往往不是投入戰場，而是讓雙方判斷敵我強弱後，調整利益目標和選擇與實力對稱的外交姿態，如同美蘇冷戰史已證明的那樣。

作者是中國上海政法學院教授

[倪樂雄]