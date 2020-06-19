Pristine Lampard：新冠肺炎疫情下 在港難民的自強不息

6月20日為世界難民日，以紀念全球人數超過7000萬的難民的堅毅、勇氣和力量，他們都別無選擇地流離失所於世界各地。一場突如其來的新冠肺炎疫情，他們堅毅和勇敢的特質更加顯得至關重要，是對人們應付逆境能力的一大考驗，也是人性的光輝和社區的守望相助之映照，在試煉人們能否在危難下放下恐懼和紛擾，並向別人伸出援手。新冠肺炎疫情爆發數月以來，在被社會遺忘的大環境當中，在港難民也能發揮互助精神，守護彼此。

在2018年的聯合國大會上通過了全球難民援助藍圖（Global Compact on Refugees），進一步加強了國際社會對難民以及收容難民國家的援助。

難民社群發揮互助力量

我們總是透過突顯難民的弱勢和需要來說明向他們伸出援手的迫切性，因為他們正面對極大的不公義情况，但我們也樂見在香港有很多不同的持份者和非政府組織緊密合作，為收容難民的國家減輕負擔之餘，也協助加強難民自立，而難民社群也發揮了互助的力量。

香港政府為全民提供由幼稚園、小學至中學的免費教育，但難民或尋求庇護者則未能受惠，並且在學校停課的情况下，必須想辦法自我調適。為了互相幫助，一群修畢「家長培訓班」（Parent Effectiveness Training）的難民，自發開設特別討論班，探討在逆境中如何做好家長的角色。該群組細心地列出如何做個好家長的貼士，並就如何適應新的現實環境為彼此提供協助。有些家長更幫助協調功課支援系統，讓學生能獲得網上學習的支援。

對在港難民來說，食物和衛生用品向來都不是唾手可得的物資。雖然香港政府有為難民提供每月港幣1200元的百佳超市食物津貼，但如RUN、聯合國難民署（UNHCR）、Branches of Hope以及難民服務中心等組織，也增加了每個星期向難民派發的物資。不少難民也更進一步發揮互助精神，四出幫忙蒐集物資、購買日用品，甚至與彼此分享有限的食物。

雖然社交距離措施限制了市民出外活動和與朋友相聚的機會，但也無阻難民積極投入社區，互相鼓勵要保持身心健康。他們更為不諳英語的人士，將新型冠狀病毒的重要資訊和新聞翻譯成不同的語言，不時透過文字信息和通話保持聯絡，以團體健康為目標分享在家運動的視頻，自發組織行山小組，以及為有年幼小孩的婦女提供保母服務，使婦女（特別是獨自在香港者）都得到莫大的幫助。

請不要誤會，難民在這段期間亦有非常實際的需要，希望能受惠於政府加強的支援和對香港居民的紓緩措施，但他們亦在這段艱難時間展現了他們的堅毅。

他們的行動有力。他們有韌力。他們展現了彼此相依、團結就是力量的精神。他們活出關愛和群體生活的真諦。我們還有很多值得向他們學習的地方。

（作者按：本文是筆者為Refugee Concern Network (RCN)所撰寫；RCN是一個集合不同組織及個體的網絡，協力為在港難民及申請庇護人士，改善他們的生活及捍衛他們的權利）

作者是RUN Hong Kong項目主管

[Pristine Lampard]