蘇詠梅：全面理解女生STEM職業抱負為何受限——回應〈以相對優勢解讀STEM男女失衡的迷思〉

首先，欣賞同學們運用相對優勢和經濟學概念，從學術角度探討STEM（科學、科技、工程及數學）學科男多女少的原因。基於2012至2018年中學文憑試數據，選擇修讀STEM的女生可能確是不少。但是，對STEM有職業抱負的女生是否同樣不少呢？基於統計數據分析，我們的研究發現，具有STEM職業抱負的女生顯著少於男生。那麼，選讀STEM科目並且取得好成績的女生，為什麼卻不願意從事STEM職業？什麼因素降低了女生從事STEM職業的意願？有關STEM職業抱負及影響因素，正正是我們研究所關注的重點。

相對優勢並非影響選科最重要因素

關於你們「單單鼓勵女生修讀STEM不是最佳方法」的觀點，我們也許不會完全認同。我們的研究（由政策創新與統籌辦事處資助香港教育大學進行的公共政策研究資助計劃「香港學生對科學、科技、工程及數學的抱負的挑戰與機遇」）總結出提升女生的STEM職業抱負要從教育、家庭和社會大眾多方面入手，並非只是指家長及各界人士鼓勵女生投入STEM行業是最佳方法。在此給各位更多統計分析作參考：（1）對自身STEM學習能力的低估、對STEM專家的偏見，以及就家長對自己學術與職業期望的了解，是影響學生未來STEM職業選擇的主要因素；（2）幫助學生更多地感受到父母對他們的期待、建立STEM學習自信心，或者了解STEM專業人士的工作，均有助於提高學生的STEM事業抱負。

就影響學生選讀STEM學科的因素，我們也做了一定的數據分析。若學生加強對STEM專業人士的認識，並建立對自身STEM學習能力的自信心，那麼他們選擇STEM科目的概率就會顯著增加。因此，相對優勢並非影響學生選擇STEM學科最重要的因素。無論是促進女生選擇STEM學科還是從事STEM職業，家長、老師以及社會人士的鼓勵與支持，都有其必要性。社會鼓勵與支持可以成為一種助力，激勵更多的女生最終從事STEM事業。

可能無意中迎合性別刻板印象

各位同學也提到，部分女生對自己文科表現非常有信心，但卻低估了自己STEM科目的表現。首先我們不否定相對優勢概念，也欣賞同學嘗試運用該理論來論述「相對優勢是STEM男多女少的主因」。但是同學們不應忽視Breda和Napp（2019）的研究只在數學科，把研究結果套用到綜合性較強的STEM學習不單有一定的局限，更可能完全不是這回事。學生能力不能解釋教育和職業選擇中的性別差異，反之，很大可能是社會和文化因素的暗示，令學生在選擇學科和職業的同時，老師、父母和學生自己可能會在無意中迎合性別的刻板印象，或者低估自己的學習技能水平，導致STEM男多女少。還有，給予女生多點相關的資訊，讓她們可以作更明智的選擇，也是迎合現今快速轉變的社會所需。且同學們不要忽略閱讀能力在STEM學習中的重要，雖然女生的閱讀能力較男生強，但這不等同於閱讀能力強的學生就應選擇文科。

此外，我們的研究也支持，學生選擇修讀STEM學科的意欲不僅基於自己STEM學習的表現。我們基於個人、家庭、學校和社會因素，由小到大的層次探討STEM職業抱負。影響着他們STEM學科或者職業選擇的因素還包括：他們對STEM專業人士的認識，及他們參與校內校外STEM活動的情况。但不可否認的是，STEM自我效能仍然是決定學生是否修讀STEM課程的主要因素之一。

我們的研究採用的是自我報告形式的問卷（self-reported survey）。結果顯示，女生對自身STEM能力的評估顯著低於男生。但實際上，女生的理科表現可能未必輸給男生。也就是說，我們需要幫助女生認識到她們在STEM學科與職業的優勢。我們的建議是多宣傳從事STEM的女性榜樣，也可作為促進女生選擇STEM職業的方法之一。

政府施政若要優先考慮女生的能力和興趣，反而是慣性施政。我們認為香港各界推行的措施要考慮各方面的平衡發展，即既要兼顧學生的個人能力和興趣推行政策，又要基於公平原則，鼓勵社會為女性在STEM專業方面提供發揮的平台，並為社會擴大人力資源，迎接未來的挑戰。

STEM教育的根本目的在於學生STEM能力的培養。即使未來從事非STEM職業，具備一定的STEM能力也儼然成為一種需要。我們相信，文理兼修的女生在各個領域，包括STEM領域，都能大放異彩，發揮無可替代的作用。我們的期望是，無論男生還是女生，在學校、家庭與社會的幫助、鼓勵與支持下，都能做出更為理想的學業與職業選擇。

不同切入點研究 往往得出不同結論

女生之所以不認為自己具有理科的相對優勢，是否也是因為社會對於STEM專業的性別偏見？又或者，是因為她們缺少來自父母等方面就STEM職業的鼓勵與期待？作為新興行業，學生可能對創新科技職業不夠了解，獲取核心行業資訊的不足是否也會導致學生對選擇STEM職業的意欲不高呢？這值得我們進一步研究。

另外，性別與職涯規劃的關係在社會科學中也是熱門話題。有時並非知識的對與錯，用不同理論或從不同切入點進行研究，往往會得出不同的結論。相對優勢理論可能更好地解釋女生在某些特定情况下的選擇，並能提出比較精簡的看法。而我們研究的用意是較為全面地理解，同學們在面對STEM職業選擇時的態度受什麼因素影響。不過無論相對優勢理論或我們的研究，都是以定量方法進行。其實，同學們有沒有想過也可以用定性方法，如進行訪談等，來進一步了解男女生們選科及擇業背後的思考？通識科有專題研習要求，正好是同學們坐言起行的機會。

（作者按：研究專案(項目編號：2018.A5.041.18C)由香港特別行政區政府政策創新與統籌辦事處的公共政策研究資助計劃資助）

作者是香港教育大學科學與環境學系教授

[蘇詠梅]