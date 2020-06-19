周永新：新冠疫情下市民的喜與憂

疫情影響生活每一方面

新冠肺炎疫情帶來生活一些不方便，但市民習慣了，並不覺得怎樣。不過，疫情一再拖下去，市民逐漸發覺，其實生活每一方面，都受到不同程度的影響：家裏有子女的，他們終於可以返校上課，而做父母的，方才發現教師的責任實在重大，不是網上學習可以取代；年紀大的和家中有成員需要照料的，長者活動中心和復康中心長時間停止運作，百萬計長者和正在接受復康治療的人士，他們的愁苦和無助，非外人所能明白；受害最大的，應是那些因為疫情而被減薪或裁減的僱員：3至5月的失業率是5.9%，即23萬名打工仔找不到工作，加上就業不足的，香港有約36.5萬個家庭的收入因而減少；這些家庭如何在疫境中掙扎求存，並在疫情過後「動起來」，政府真要想想辦法，「保就業」已不易，協助他們「重新出發」，難度更大。

這樣，港人過去半年經歷的一切，他們對政府的作為有什麼看法？他們對自己身處的香港有什麼感受？他們與家人和朋友的關係有什麼改變？他們在疫情中有什麼得失？筆者就自己的觀察，以下逐一細表：

政府應對疫情顧慮太多、未夠果斷

第一，市民對政府應對疫情的表現有彈有讚。袁國勇教授曾說：政府應對疫情，開始時做的不錯、走得很前，後來卻不理想。市民普遍的感受是：政府做事總是慢了幾拍，例如疫情初起時，有建議政府應管制出入境的人流、關閉高鐵的往來，但政府總是以港人有進出內地的需要而推搪；到市民搶購口罩，要求政府保證口罩供應充足時，政府的回答是已盡力向全球搜購，可惜搜購並不成功，供應商應允的數目遲遲未見出現；關於入境者必須隔離接受檢測，早有立法會議員建議租用酒店或郵輪作相關用途，政府到了4月才認真執行。總的一句，市民覺得政府的顧慮太多了！有時卻流於意氣之爭，例如醫療人員採取工業行動，要求政府「封關」，特首以他們的威嚇「不會得逞」為理由，「封關」一拖再拖。

不過，市民對政府的防疫抗疫工作並不是一面倒的批評：鑑於市民消費下降，政府早於《財政預算案》公布前成立第一輪防疫抗疫基金，受助的企業雖嫌援助不足，但總算是「及時雨」；到政府設立第二輪防疫抗疫基金，受惠企業更廣泛，算是聆聽了市民的聲音。若論政府在防疫抗疫工作中的最佳表現，衛生署和醫管局於每天下午4時半舉行的疫情發布會應記一功：衛生防護中心傳染病處主任張竹君醫生清晰的交代，回答記者提問時的忍耐、真誠、自信，及間中對疫情流露的憂慮和喜悅，不知得到多少市民的讚許，更為提升政府民望打下強心針。

整體而言，政府這次防疫抗疫工作的表現，最大缺點是無法與市民溝通：政府做着自己想做的事，市民則思考如何自救，兩者雖不至背道而馳，但各行各路，效果怎會理想！

公民社會疫情中表現互助互愛

第二，香港的公民社會在疫情中的表現優秀卻有局限。新冠肺炎疫情於1月下旬開始蔓延，受感染的群組相繼出現，香港的公民社會即時動員起來：當一罩難求的時候，不同政治背景的團體到處蒐羅，並向有需要的市民和長者派發口罩，更可喜的是，不少商家和私人企業也加入派發行列，雖然其中不無政治和商業考量，但港人不待政府5月時派發「銅芯口罩」，能及時照顧有需要市民，總算體驗了公民社會的互助和互愛。

過去半年，市民自發幫助受影響人士，例子多不勝數：例如學童在家中學習，基層家庭兒童卻缺乏電腦和家長的指導，有組織為他們籌募電腦及從旁協助；又如長者和殘疾人士無法返回服務中心，有心市民不但探問，且為他們安排上門的專業服務；又如露宿者再無快餐店過夜休息，有團體為他們尋找捐助，務求他們有地方棲身。以上例子，近日傳媒亦有報道，足見港人並非冷酷無情，憐恤他人的行動，舉不勝舉；香港社會就是這樣，只要有市民提出需要所在，常可收到一呼百應的效果。不過，市民的自發行動，能夠做到的委實有限，絕對不能取代政府的責任。

第三，市民在疫情下有喜也有憂。先說憂：市民最先憂心的，是買不到口罩、搓手液、廁紙等，足足被折騰兩三個月；到政府管制香港與內地的人流進出後，市民有親友在內地的，不知分隔要維持多少時間？至外地入境者必須接受隔離或居家醫學檢測後，有子女或家人在外地讀書或工作的，不知何時應回港或留在外地？最令市民擔心的，是眼見市面冷冷清清，陸續聽到有親友被迫停薪留職或被裁，擔心不知何時自己飯碗也不保？總言之，市民雖不至於人心惶惶，但心理壓力大是人之常情，過去幾項調查皆顯示，市民在疫症擴散期間，各項心理健康指標均有轉壞的趨勢。

多想疫情中得到的關懷和協助

這樣，疫情下市民何喜之有？喜的是父母與孩子接觸和相處的時間多了、親友之間的關心和問候多了、人與人之間的互助多了，而平日忙碌的步伐，近日慢了下來，個人衛生意識也加強了，更重要是往日罕有的寧靜，今天不再是什麼奢侈的東西。還有，一向熱愛保育的人士，應該慶幸患病的地球總算有喘息的機會。

新冠肺炎疫情帶來的是禍是福？確有反思的空間：市民面對疫情，憂慮在所難免，但擔心之餘，除了計算自己失去的東西，若能想想在疫情中得到的關懷和協助，感恩之心油然而生。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投﹔若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4. 投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

[周永新]