溫卓毅：職場中的「中港矛盾」？ 在社會動盪中留住人才

若要維持香港競爭力，必須廣納天下英才。為了檢視本地職場的「中港矛盾」，並增強雙方凝聚力，筆者於近期訪問了十數位內地來港人才。結果顯示，政治分歧的確是矛盾與排斥的導火索，但就如同處理職場中的各種人事衝突，雙方都懂得默契地迴避矛盾。更重要的是，在內地來港人才眼中，本地同事是值得信賴的工作伙伴，而本港制度規範、各司其職是選擇在此安身立命的主要原因。

同舟共濟 君子之交

受訪的內地來港人才對本地專業人士不乏溢美之詞，讚賞他們專業高效、精通規則與技術、講求專業精神、工作自律、主動進修自我增值、執行落實更令人放心。受訪者形容在本地職場職責清晰，目標為本，沒有太多潛規則，與本地同事合作更「舒服」、「放心」、「安心」。大家講道理，對錯分明，做好本分就好，毋須如在內地職場需時時在意各人的背景後台。所以受訪者更願意與本地專業人士合作，大家同舟共濟，也能從對方身上學習知識和操作技巧。

在職場以外，受訪者用「君子之交」、「塑膠友情」來形容與本地同事的日常關係。大家都已熟習香港的職場文化，「工作歸工作，生活歸生活」，與同事保持距離、把握分寸。有受訪者將此關係形容為「親密而疏離」：生活上得到本地同事的幫助和照顧，但是很難形成朋友意義的親密和心理依賴。

和而不同 魅力所在

心理上的疏離，源於沒有共同經歷，以及文化背景、生活習慣的差異。每日上演的政治角力戲碼，更成為職場的禁忌話題。按照受訪者的描述，內地與本地同事對雙方迥異的政治立場都心中有數。由去年反修例社會運動到今年新型冠狀病毒疫情信息，大家在職場都默契地迴避此類議題，將日常對話控制在安全的話題內。雙方保持一種和而不同的關係，在工作中依然表現專業，不會因為政見不同而無法工作下去。

財政司長6月7日網誌提到匯聚人才需要「發展機會和發揮空間，和一個自由、安全、穩定的社會環境」。但如果具體到每個人的感受，內地來港人才從「外來」轉變為「在地」的經歷，揭示了本港吸引全球優秀人才的優勢：工作專業高效、生活懂得分寸、政見和而不同。香港作為全球進入內地市場的門戶和跳板，也為他們提供了個人發展空間。從個體層面，來港是個人職業生涯規劃的選擇，而不是「中港矛盾」下的「中環換血」。假若香港職場的專業精神、法治規矩被變通取巧、人情關係所代替，那麼東方之珠將徹底失去對各地人才的吸引力。

作者是嶺南大學研究助理教授

[溫卓毅]