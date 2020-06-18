陳帆川：香港無救 早走早着？

自從國安法出台，每逢有人在網絡世界談到投資香港，包括做生意、買港股或買樓，總會遭到很多人冷嘲熱諷，認為香港攬炒可期，繼續投資香港愚不可及，有錢寧願移民，沒錢則坐以待斃。很多年輕「黃絲」對於今時今日還投資香港的人嗤之以鼻，認為他們多半是「藍絲」。

這是一種簡單化的推論，但社會經驗不多的年輕人似乎頗受落——香港無救，投資在香港甚至投資在自身，已無價值，不如放棄，等待真攬炒。

事實上，每逢末日氣氛降臨，即使在民主陣營，還是會分成淡友和好友兩派。淡友看淡經濟前景，自暴自棄或者另謀後路；好友暗中人棄我取、趁低吸納或者乘亂大撈一筆，再跟政權鬥長命。前者會大張旗鼓，後者往往默默操作。

最簡單的例子是，如果有人在這時候仍在香港置業，他不一定看好香港政治前途，而可能僅僅因應環球央行放水而判斷港樓長線值錢。他不一定是藍絲，甚至可能是一位鼓吹攬炒的黃絲。他一方面鼓吹攬炒，希望中共和特區政府摧毁一國兩制，引來外國政府施壓，輾轉為香港爭取更多民主空間；另一方面，只要中共在名義上保留一國兩制的皮囊，繼續借助香港掙錢與避險，樓價不一定無法延續升勢。

除此之外，不少「黃店」和「黃色自媒體」在過去一年應運而生，雖然當中難免有人渾水摸魚拿好處，並已經衍生出數之不盡的零星紛爭，但如果「黃色經濟圈」能捱過混沌期並茁壯成長，或許能支撐曠日持久的民主運動。

可對政權絕望 但不能對自己絕望

網上討論流行非黑即白，但現實很多時並非如此。香港經歷1989和1997年的末日氛圍，政治大倒退，但經濟實力大體上仍能保持。當年選擇留在香港的很多人，也比選擇移民的精英發展得要好，雖然不少成為了向中共獻媚的權貴，但相信也有人還在默默地支持民主運動。

年輕人可以對政權絕望，但不能對自己絕望。當民主運動由短線變長線，留有用之軀，爬升社會階梯，累積財富，才能持續增加一整代人在社會上的話語權。只要不忘初心，抗爭就可以繼續下去。

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]