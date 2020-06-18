梁美芬：應推第三輪抗疫基金

羅局長近期撰寫了兩篇網誌為綜援護航，指香港綜援金額比英國失業保險金更高，但他的比較有取巧之嫌，綜援的定位是社會安全網，並非專門為支援失業而設。英國兩成多失業人士領取保險金，但香港只有約一成失業人士領取失業綜援，今年1月至5月期間香港失業人口多了108,100，但失業綜援個案只多了5838宗。換言之，這段時間失業的人只有5.4%申請了綜援，保障作用非常弱。

我多次指出，香港人好爭氣，非到迫不得已，不想領綜援，用綜援代替失業援助金令受助人有負面標籤，而這些人很多還是希望重投社會工作；臨時失業援助金對扶助一些短期失業者有紓困作用，對各方都更好。羅局長一直堅持成立失業援助金前要先考慮遣散費、長期服務金的存廢問題，就說明他「堅離地」，欠缺同理心。為何不可以特事特辦，就像補貼企業出糧、注資海洋公園和國泰航空一樣，以短期失業援助金名義，幫助一些失業人士？

政府上星期推出5招補漏拾遺，支援建造業長散工、洗衣店等行業。但我認為政府仍有必要推出第三輪防疫抗疫基金，進一步補漏拾遺，例如支援沒有強積金戶口的「打自己工」的自僱人士和自由工作者，例如地產代理、化妝師、攝影師、清潔工。他們當中，有些是基層市民，多年來薪金微薄，沒有開設強積金戶口，亦沒有供強積金，是最需要幫助的一群，卻無法受惠保就業計劃，工時又不夠申請職津，處境十分淒涼，政府應盡快出手支援。第二是中港家庭和跨境工作人士，粵港澳三地健康碼互認終於有點眉目，但檢測價錢昂貴，至少要千多元，無了期的封關對他們帶來極大不便，甚至導致失業和家庭破裂，政府應該資助他們檢測費用，這是最基本的小小補償。第三，零售業資助計劃資助了今年之前開業的零售商戶，政府應考慮推出第二輪資助，支援今年初開業的商戶。

作者是經民聯副主席、立法會議員

[梁美芬]