梁恩榮：教育專業與香港核心價值

【明報文章】隨着中央政府不停介入香港的內政，港人的人權、自由、法治、民主各方面都受到打壓；「一國兩制」的兩制面臨嚴重的壓縮，愈來愈向一國傾斜。政治方面，愈來愈由一個半民主的政體，走向一個專權政體，而港人極之重視的香港核心價值，也不停地被踐踏！培育青少年的價值觀，一直以來都是教育工作者關注的議題。面對香港逐漸淪向專權政體，和香港核心價值不停被踐踏，教育工作者可以做些什麼呢？要回答這個問題，先要明白什麼是香港核心價值。跟着，就要從歷史的教訓，尋找一些教育工作者可以用來抗衡香港淪向專權政體及香港核心價值被踐踏的策略。
雖然香港核心價值並沒有一個統一的定義，但在2004年6月，數以百計來自香港不同專業、學術界人士在報章提出與普世價值大同小異的「香港核心價值」，包括自由民主、人權法治、公平公義、和平仁愛、誠信透明、多元包容、尊重個人和恪守專業等，引起社會廣泛討論。
「核心價值」載於教育專業守則
耶魯大學學者Timothy Snyder在《暴政》（註1）一書提出了20個策略，作為民主社會抵抗暴政的指南。作者認為「勿忘專業倫理」一章，很值得參考。他指出在第二次世界大戰時，有專業人士，在違反專業倫理下，運用他們的專業知識，助紂為虐，成為希特勒政權的專政工具。他更指出，若專業人士都能恪守專業倫理，就有可能對專政者的惡行，產生一定阻力。或許，教育工作者也可從教育專業倫理來思考，回應香港核心價值被踐踏的策略。
雖然《香港教育專業守則》沒有明文提及香港核心價值，但香港核心價值所包含的價值、意識，卻早已載在《守則》內。《守則》2.6段「對公眾的義務」指出，一個專業教育工作者「應把尊重人權的教育視為要務（2.6.8）」，並「應致力培養學生的自由、和平、平等、理性、民主等意識（2.6.9）」。上述兩項守則提出了人權、自由、和平、平等、理性、民主等意識和價值，基本上是與香港核心價值雷同。換句話說，教育工作者是有專業的責任，培育香港核心價值。故此，當香港核心價值被踐踏時，教育工作者是有責任捍衛這些核心價值。《守則》更指出，培育這些意識、價值，不單是某些特定學科、崗位，如通識、公民教育老師的責任，更是每位教育工作者的要務。
應以行動捍衛核心價值
此外，《守則》也提出一些培育香港核心價值的原則，2.6.7節指出「當公眾意見分歧時，應教導學生尊重不同的立場和觀點」，這節所指當然包括政治方面爭議的議題；故此，近期一些認為學校不應討論爭議性的政治議題的論述，實在是有違教育專業守則的。其實，相關的研究，早已指出討論爭議性的課題，是培育上述核心價值和批判思考的最有效方法。
除了教學方面，2.6.3節更指出「應以身作則履行公民的義務」。筆者認為，當香港核心價值被踐踏時，教育工作者應以行動來捍衛香港核心價值，以履行公民的義務，當然，行動也包括《基本法》保障的示威、遊行、集會、抗議等公民權利。故此，近期一些批評老師參與遊行、示威、抗議等的言論，基本上是不了解教育專業操守。
4個應該加強的工作重點
從教育專業理論的角度來看，上述有關專業的討論，可稱為「公民專業精神」（civic professionalism；註2）。「公民專業精神」是一般理解的教育專業精神與活躍公民的結合體，其目的是希望擴闊老師在公共空間的參與，從課室教學、學校管理，進而影響公共政策，發揮公共知識分子的功能，保護民主價值和生活。
將這概念應用在香港，就可以借用為保護香港核心價值和生活。面對香港的現况，筆者認為師資培訓更應加強老師和準老師公民專業精神的培育，以強化下一代捍衛香港核心價值的能力。
在此，筆者提出4個應該加強的工作重點，作為參考。第一點是培育學生成為政治啟悟的公民（political literacy），能理解和應用政治理念和處境知識，來分析政治議題；第二點是提升學生基於理性分析，對政治議題作道德價值判斷，並深入反思應否採取相應行動的能力；第三點是培育同學的民主人格；第四點是推動校政民主化。首兩項工作，需要專門的知識和訓練，例如公民教育、通識教育、道德價值教育等，至於第三及第四項工作，相信不同專長、科目的同工，都可以找到貢獻自己專長的崗位。如果學校不同科目、崗位的有心人，能夠組成以公民使命為核心的跨學科專業社群，互相交流、切磋，在不同崗位、科目，落實上述的工作，有理由相信，假以時日，一定能提升下一代捍衛香港核心價值的能力。有論述稱之為「學校公民使命」。
專業操守議會責無旁貸
一直以來，香港的教育界都非常忽略上述的重要專業責任！當香港面對極嚴峻的局面，筆者希望有更多有心人起來，為捍衛香港核心價值，盡一分力。最後，作者認為負有推廣及落實《香港教育專業守則》的「教育人員專業操守議會」，更應基於《守則》所倡議的專業責任，責無旁貸地大力推動捍衛香港核心價值的工作。
註1：參Snyder, T.（2017）, On Tyranny. 劉維人譯（2019），《暴政》，台北：聯經出版
註2：參Kennedy, K.（2005）. Rethinking Teachers' Professional Responsibilities: Towards A Civic Professionalism. International Journal of Citizenship and Teacher Education, 1（1）, 3-15.