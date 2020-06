梁恩榮：教育專業與香港核心價值

雖然香港核心價值並沒有一個統一的定義,但在2004年6月,數以百計來自香港不同專業、學術界人士在報章提出與普世價值大同小異的「香港核心價值」,包括自由民主、人權法治、公平公義、和平仁愛、誠信透明、多元包容、尊重個人和恪守專業等,引起社會廣泛討論。

「核心價值」載於教育專業守則

耶魯大學學者Timothy Snyder在《暴政》(註1)一書提出了20個策略,作為民主社會抵抗暴政的指南。作者認為「勿忘專業倫理」一章,很值得參考。他指出在第二次世界大戰時,有專業人士,在違反專業倫理下,運用他們的專業知識,助紂為虐,成為希特勒政權的專政工具。他更指出,若專業人士都能恪守專業倫理,就有可能對專政者的惡行,產生一定阻力。或許,教育工作者也可從教育專業倫理來思考,回應香港核心價值被踐踏的策略。

雖然《香港教育專業守則》沒有明文提及香港核心價值,但香港核心價值所包含的價值、意識,卻早已載在《守則》內。《守則》2.6段「對公眾的義務」指出,一個專業教育工作者「應把尊重人權的教育視為要務(2.6.8)」,並「應致力培養學生的自由、和平、平等、理性、民主等意識(2.6.9)」。上述兩項守則提出了人權、自由、和平、平等、理性、民主等意識和價值,基本上是與香港核心價值雷同。換句話說,教育工作者是有專業的責任,培育香港核心價值。故此,當香港核心價值被踐踏時,教育工作者是有責任捍衛這些核心價值。《守則》更指出,培育這些意識、價值,不單是某些特定學科、崗位,如通識、公民教育老師的責任,更是每位教育工作者的要務。

應以行動捍衛核心價值

此外,《守則》也提出一些培育香港核心價值的原則,2.6.7節指出「當公眾意見分歧時,應教導學生尊重不同的立場和觀點」,這節所指當然包括政治方面爭議的議題;故此,近期一些認為學校不應討論爭議性的政治議題的論述,實在是有違教育專業守則的。其實,相關的研究,早已指出討論爭議性的課題,是培育上述核心價值和批判思考的最有效方法。

除了教學方面,2.6.3節更指出「應以身作則履行公民的義務」。筆者認為,當香港核心價值被踐踏時,教育工作者應以行動來捍衛香港核心價值,以履行公民的義務,當然,行動也包括《基本法》保障的示威、遊行、集會、抗議等公民權利。故此,近期一些批評老師參與遊行、示威、抗議等的言論,基本上是不了解教育專業操守。

4個應該加強的工作重點

從教育專業理論的角度來看,上述有關專業的討論,可稱為「公民專業精神」(civic professionalism;註2)。「公民專業精神」是一般理解的教育專業精神與活躍公民的結合體,其目的是希望擴闊老師在公共空間的參與,從課室教學、學校管理,進而影響公共政策,發揮公共知識分子的功能,保護民主價值和生活。

將這概念應用在香港,就可以借用為保護香港核心價值和生活。面對香港的現况,筆者認為師資培訓更應加強老師和準老師公民專業精神的培育,以強化下一代捍衛香港核心價值的能力。

在此,筆者提出4個應該加強的工作重點,作為參考。第一點是培育學生成為政治啟悟的公民(political literacy),能理解和應用政治理念和處境知識,來分析政治議題;第二點是提升學生基於理性分析,對政治議題作道德價值判斷,並深入反思應否採取相應行動的能力;第三點是培育同學的民主人格;第四點是推動校政民主化。首兩項工作,需要專門的知識和訓練,例如公民教育、通識教育、道德價值教育等,至於第三及第四項工作,相信不同專長、科目的同工,都可以找到貢獻自己專長的崗位。如果學校不同科目、崗位的有心人,能夠組成以公民使命為核心的跨學科專業社群,互相交流、切磋,在不同崗位、科目,落實上述的工作,有理由相信,假以時日,一定能提升下一代捍衛香港核心價值的能力。有論述稱之為「學校公民使命」。

專業操守議會責無旁貸

一直以來,香港的教育界都非常忽略上述的重要專業責任!當香港面對極嚴峻的局面,筆者希望有更多有心人起來,為捍衛香港核心價值,盡一分力。最後,作者認為負有推廣及落實《香港教育專業守則》的「教育人員專業操守議會」,更應基於《守則》所倡議的專業責任,責無旁貸地大力推動捍衛香港核心價值的工作。

作者是香港教育大學客席副教授

[梁恩榮]