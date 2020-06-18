陳韜文：從港區國安法看新聞及言論自由

一夜之間的既定事實

5月底人大會議決議，責成人大常委會為香港訂立國安法，打擊分裂國家、顛覆政權、恐怖活動和勾結外部勢力，並切實制定相關執行機制。這個決議來得突然，事前沒走漏半點風聲，連親中元老曾鈺成也被蒙在鼓裏，兩會前還明言中央不可能以列入《基本法》附件三的方法替香港立法。事後看來，香港的傳媒似乎都交了白卷，只有美國國務卿蓬佩奧好像「若有所知」，因為他說要等中國開完兩會後才決定如何評價香港的自治狀態。中國事前把消息守得密不透風，一夜之間造成既定事實，給港人一個驚愕。

人大設立港區國安法的意向一公布，由於影響重大深遠，即引起多方評議。中央官員及建制中人固然認為設立國安法有其必要，所針對的只是一小撮人，港人毋須恐懼，是促進香港繁榮穩定之舉；相反，不少法律人士及意見領袖則認為港區國安法威脅港人人權自由，破壞一國兩制，使人惶恐。

雖然為國安立法是一直困擾香港的問題，但過往有民意調查顯示，大多數港人皆認同訂立23條國安條例的出發點，所爭議的只是鬆緊的問題及立法的方式。現在也出現類似的情况。根據中大傳播與民意調查中心5月底的調查，有過半數的受訪者認為特區政府有責任為國安立法，反映出他們認同國安立法的必要性。不過，市民中有六成四人反對北京替香港訂立國安法，贊成的只有兩成多，足見港人憂慮的普遍。

恐懼的由來

大多數港人表示反對，他們的態度是過敏反應，或是有其客觀基礎？

正如去年面對《逃犯條例》修訂一樣，港人贊成遣返的原則，但由於對中國司法制度的高度不信任，故反對之，最後還演變為聲勢浩大的「反送中運動」。今天，港區國安法的條文尚未公布，但是反對、置疑之聲已此起彼落，因為人們從中國法治的過去和現狀看到實施港區國安法的狀况。

中國對政權的穩定性特別敏感，很容易就把原是正常的社會衝突、異議視為衝着政權而來的動亂和挑戰，一下子就上升為顛覆、分裂等國安問題。中國對外來影響也非常敏感，一些正常團體的國際交往有時候被看成是勾結外部異己的行動。所以，中國國安定義的範圍十分廣泛，而犯法的門檻也定得很低，使人動輒得咎。

中國國安至上，執法雷厲風行，這一點其實不用中央官員再三強調，港人都清楚知道，應不存幻想。法例條文是一個問題，執法是同樣重要，甚至是更重要的問題。不要說以前「無法無天」的年代了，就算是現在「依法治國」的時代，以言入罪在中國並不是新鮮事，時有發生。不少維權、異議人士因其言行而被檢控，輕則被判「尋釁滋事」，重則被判「顛覆國家」。

最怕失去的是免卻恐懼的自由

同樣，港人最懼怕的是港區國安法會波及言論、新聞、出版、結社、示威等人權自由。新聞行政人員協會特別表達了對資訊自由流通的關注，希望港區國安法不要危及新聞及言論自由，不要封殺客觀的報訊人。他們的建言應是有感而發，不是無的放矢的。事實上，自人大決議公布後，我們已看到一些噤聲的效應。有些社會運動「和理非」參與者為了萬全而剷除朋友圈過往的通訊或自己的數碼足迹，在聯署抗議聲明或對抗爭團體作出支持時，也已再三考慮風險才下決定。傳媒工作者、輿論領袖，以及一些公眾人物在形格勢禁的氣氛中，難免要考慮自己是否要減低批評的力度，說話要婉轉一些，甚或乾脆保持沉默。香港自我審查之風存在已久，只是其壓力在港版國安法提出後變得更為真實和巨大。在集權的國度裏，除了表達的自由受制之外，有時連不表態的自由也沒有。自港區國安法決議公布以來，有報道說，不少企業、大學，以至個人也被迫表態支持。

對比之下，雖然好一些親中人士也不主張中央出手替香港立法，但是他們卻在人大議決公布後亢奮有加，支持之餘更大膽論述，甚至超出常理。工聯會會長吳秋北批評袁國勇教授以湖北400多個樣本中擁有新冠病毒抗體的比例，推斷湖北約有200多萬人曾為新冠病毒所感染，從而指摘他把科學政治化，淪為「美帝」詆譭中國的「外援」科學家。吳秋北是一個建制的代表，不但不懂統計學的抽樣基本原理，還對一個實證的科學研究進行政治化、陰謀化和外力化。在一向講專業、講證據的香港，在國安法尚在草擬階段，竟出現「國安化」的言論，怎不教人警惕？

無聲之城？

如果以上各種不健康的迹象繼續發展下去，香港尖銳批評之聲很可能會日漸式微，最後陷入一種沉默螺旋，使一向以活力、意見多元見稱的香港變為一言堂、無聲之城。我們可以想見，在對一些重大的政治社會問題上，未來的公共表達不排除有真誠的意見，但恐怕有不少是虛與委蛇、逢迎拍馬之說，更多是求存沉默之聲。在那個時候，指鹿為馬很可能變為常規，社會不再深究真相，輕視邏輯，論述以權位定高低。一潭死水、人云亦云的社會難道是我們追求的香港？以上談到的種種人權自由是構成港人的生活方式，對香港的重要作用不言而喻，難道不值得所有擁護一國兩制的人珍而重之？

作者是香港中文大學新聞與傳播學院榮休教授

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[陳韜文]