劉慧君：政治捐獻如何操控美國選舉

「獨立」委會與候選人暗中連繫 助賣廣告

根據美國法例,企業及工會等不能直接捐款給候選人。但於二戰時期,有工會為支持羅斯福的連任,遂繞過法規成立「政治行動委員會」(Political Action Committee,簡稱PAC),從而為其競選活動籌款。自此以後,不同企業、工會、政治團體均先後成立PAC,為自己支持的聯邦候選人或政黨籌集政治資金,形成美國政治選舉中一股不可或缺的力量。但這些PAC統統受到當局規管,並只能向每位候選人捐獻5000美元。

另外,國會亦在「水門事件」後修訂《聯邦競選法》(Federal Election Campaign Act),限制個人向聯邦候選人的捐款上限,隨年多次修訂,現時個人捐款上限為2800美元。由此可見,過往美國社會均希望透過對競選捐款作出限制,以防止寡頭政治(Oligarchy)的出現,讓全國財富不止是掌握在一小部分特權階級手中。

但國內的財團與右翼勢力往往高掛愛國旗幟,美其名是要維護《美國憲法》,實際是希望掙脫各種枷鎖,以為自己謀取利益最大化。近年,有組織以言論自由為名入稟法院,指限制企業等團體捐獻是違反美國憲法中的第一修正案,該案是為著名的「Citizens United v. FEC」,是近代對美國選舉最影響深遠的案件之一。最終在2010年時,最高法院裁定政府限制企業作政治捐獻屬違憲。

隨後,哥倫比亞特區巡迴上訴法院亦按照最高法院的判決,就「SpeechNOW.org v. FEC」一案宣判,只要組織沒有直接向候選人或者政黨捐款,便可無限制地接受個人及公司等捐款。如是,「超級政治行動委員會」(Super Political Action Committee,簡稱Super PAC)便因此應運而生。

這些Super PAC雖號稱獨立,但實際是與候選人多有暗中連繫,為他們在電視等媒體大賣廣告,甚至助他們攻擊對手。由於他們以「局外人」的方式表達他們的政治取向,故這些巨額廣告費統統不計入候選人的選舉開支中,亦不受法例規管。因此,有關案例徹底改變了美國競選資金的制度,且大大顛覆了美國政治選舉的生態。

財閥透過收買選舉 享受政策庇蔭

龐大且無限的政治捐獻對候選人而言,是極為吸引且難以抗拒。以收取小額捐款而贏得美譽的前總統奧巴馬,在上述提及的「Citizens United v. FEC」一案後,曾公開表達有關判決對民主選舉影響的憂慮。但在隨後兩年的連任競選中,其中一個支持他的Super PAC「Priorities USA Action」則大花6000多萬美元於廣告上,攻擊其當時對手羅姆尼(Mitt Romney),而該Super PAC正正是由其前白宮幕僚成立的。

在今屆民主黨總統初選中,曾經常公開批評Super PAC的前參選人沃倫(Elizabeth Warren),亦最終向金錢跪低,接受在競選期間為她成立的「Persist PAC」的支持,且以「人有佢無」的言論為自己作辯護。就連豪言要打倒建制的桑德斯,亦被指背後獲Super PAC「Vote Nurses Values」的支持。由於其資金來源均來自一加州護士工會,而工會的捐款則主要來自該工會會員的小額捐款,是故,桑德斯受Super PAC支持的爭議往往較大。

財閥的政治捐獻從來都不是免費的,他們往往在剝削人民的同時,卻又不願意被標籤為社會魔頭,只好透過收買選舉,讓自己能躲在政客後方,繼續享受政策的庇蔭。當美國槍擊慘劇連連,但槍械管制卻遲遲未有落實;當華爾街的貪婪釀成金融風暴,卻鮮有從政者提出加強監管;當醫療費用貴得令人咋舌,醫保改革卻連番受挫;當藥廠壟斷市場,政府卻拒絕介入調控藥價。這一切一切都不是偶然,全國的槍械公司、金融大亨、醫保財團、藥廠巨擘,每年都會大花金錢向國會議員進行政治游說,每逢選舉亦會大舉捐獻,務求令有利自身利益的候選人贏得選舉。這也解釋了為何社會制度早已千瘡百孔,政客也一直視若無睹。

「反PAC運動」曾掀起新政治希望

面對民眾對財閥操控選舉的厭倦與憤怒,在兩年前的國會中期選舉,過百名民主黨初選參選人發起「反PAC運動」,承諾不會接受由企業成立的PAC的捐款。當然,這樣的承諾是政治表態多於實際效用。因為每個PAC上限僅可以向每個候選人捐5000美元。若然有公司兩名管理層以個人名義捐款,按照當時一人上限為2700美元,兩人捐獻合共已達5400美元,比透過PAC更能發揮影響之效。加上,各議員亦沒有向更大金主Super PAC表明杯葛,故他們的行動多屬象徵性。不過,這次運動的確能讓國內掀起一股新的政治希望,該屆投票率更創下美國中期選舉近100年的新高,成功寫出歷史佳話。而這班拒收PAC捐獻而最終又贏得議席的候選人,當中七成人更是議會新丁,可謂完全反映出民心思變。

誰主白宮 華爾街式政治體制不變

觀乎今屆的總統大選,按目前情况,將會是民主黨拜登與共和黨特朗普之爭。兩人雖來自不同的政治板塊,但卻同樣分別獲得來自金融、保險、地產業過千萬美元的捐款。而拜登主要的Super PAC「Unite the Country」和特朗普的「America First Action」,兩者最大的捐獻者亦是來自銀行及地產業。如此,幾近肯定日後無論誰人入主白宮,過去華爾街式的政治體制將會依舊不變。由是,一直渴望求變的民眾,特別是年輕一代,對選舉以至整個政治制度將會愈不信任。若然整個政局沒有太大改變,或者雙方均沒有重大的政策倡議,讓人民看到改革的希望,將可預料今屆的投票率必然偏低。

美國前總統林肯提出政府理應為民有、民治、民享(government of the people, by the people, for the people)。但現時美國選舉瀰漫着金錢的誘惑,政客着重與金主打交道多於與選民接觸,而傳媒亦多集中候選人的吸金力而非政策主張。當從政者與商賈的依存關係變得密不可分時,政府將會淪為商有、商治、商享,屆時民主制度便會禮崩樂壞。而事實上,現時美國政府亦只懂得急財閥所急,漠視民之所需,與其一直引以自豪的民主價值愈走愈遠。

作者是自由撰稿人

[劉慧君]