陳景祥：國安法之後：普選特首、釋出軍地

基本法委員會副主任譚惠珠在上周六香港電台的《香港家書》中表示，「回歸後的香港，對中國而言，是一個長期重用的特別行政區，中央一定不會弄垮香港」。言下之意，是北京並不希望港版國安法會對香港造成嚴重衝擊。

立法勢在必行，雖然特區官員不斷派定心丸，指美國制裁「影響非常有限」，但後續如何發展，誰也說不準，只能靜觀其變。香港被推到風眼中心，形勢嚴峻，到了風暴過後，北京會如何善後？

前行政長官特別顧問葉國華6月4日接受電視台訪問時，說「中央為香港立國家安全法，是『霹靂手段』，到立法完成後，中央會回復較寬鬆的管治……『菩薩心腸』的活動一定會逐步增加……爭取多些港事港辦、港式方法、港式思維、港式的理解」。

行政會議成員湯家驊上周六在另一場合也有類近說法，他表示「國安法屬於藤條，但從歷史經驗來看，只有藤條教不出好的小朋友，同時要有波板糖……希望看到日後有柔和政策，讓香港人二次回歸」。

葉和湯兩人觀點相近，都認為北京出了立國安法「硬」的一手後，將會有「軟」的一手，一軟一硬之間，目的是希望立法之後，可以安撫香港人心。

國安保障做足 普選特首風險大減

要做什麼才能安撫香港人心？過去香港經歷大動盪，中央都會出台一些惠港政策，希望能協助經濟盡早復蘇。但內地經濟現在也困難重重，應該沒有餘力再向香港提供什麼「優惠政策」。

今時今日香港人的訴求，重點不在經濟利益，政治訴求呼聲反而更大；港版國安法通過之後，北京可以做的第一個「菩薩行動」，是重啓行政長官普選方案。

把23條立法和普選行政長官「綑綁」，是不少政團和政評家提出過的觀點，公民黨就主張先普選特首，才進行23條立法；也有主張認為應該倒過來，先立國安法，然後再普選特首，原因是中央擔心普選會失控，無法「駕馭」行政長官，但國安法出台之後，國家安全、限制外國勢力干預都具備了基礎，北京應該較為放心。

中央立「港版國安法」之後，香港仍然要為23條自行立法，過去討論的是先進行23條立法，再普選行政長官，現在並不是本地就23條立法，與普選特首的前設條件不符。實際上，港版國安法涵蓋的四宗罪，主要是中央認為對維護國家安全最重要的4項，有了這個保障，起碼已經解決了主要問題，即使本地未立23條，北京都理應放心；而要釋出善意，重啓普選特首是相當重要一着，更是落實高度自治的重要一步。

立國安法一拖再拖，行政長官普選又何嘗不是反反覆覆，無了期地拖延。港版國安法條文由人大常委草擬，對內地關注的國安事項應有最準確的把握，配合未來國安部門可以在香港設分支機構，執法人員也可以來港執行任務，做足保障，普選特首的政治風險已大大降低，時機上看理應水到渠成。

釋出用地有實際作用 也有象徵意義

中央另一個可以「顯示誠意」的決策，是釋放若干駐軍用地給特區政府，用作發展公營房屋，解決本地住屋問題。

目前駐港部隊管理及使用的軍事用地約2700公頃，根據中英兩國政府在1994年就香港軍事用地未來用途的安排，英方軍事用地在回歸後全數轉交中方作防務用途。

釋放駐軍用地是高度敏感的議題，特區政府的官方答覆，是「按照《基本法》及《駐軍法》的規定，任何軍事用地的使用及管理均屬國防事務，由中央人民政府全權負責，不屬香港特區的事務範圍」；換言之，是「冇得傾」，沒有商量餘地。

是否可以釋出駐軍用地，決定權不在特區政府，而北京對這個問題的考量，除了實際軍事用途，還應考慮政治效果。香港為了覓地發展，可謂用盡了九牛二虎之力，現屆政府的計劃是明日大嶼、填海1700公頃，但至今為止，連前期研究的撥款都未批出，要落實計劃可以供應土地，沒有10年以上，根本沒有可能。

最近有提議仿效橫琴模式，由中央在鄰近香港的地區劃地「租借」予香港發展，擴大香港的發展空間，此法比填海要快得多。

但香港的「租借地」是否按「香港方式」管理？如果土地歸香港使用，但管理體制卻是「內地式」，相信很難吸引港人移居。

駐軍用地都在香港，基建設施均已完備，可即時使用。中央是否願意釋出土地（也是釋出善意），很視乎領導人如何評估香港的作用。在一片制裁聲中，香港一方面要維持「兩制」的獨特性，另一方面也需要足夠的資源推動未來各項發展，而各類資源之中，土地對香港最重要，這方面中央政府完全可以提供協助。釋出駐軍用地有實際作用，也有象徵意義，一舉兩得，何樂而不為？

立法過程愈開放 愈能爭取認同

港版國安法由人大常委負責起草，但至今為止透明度極低，既沒有一個諮詢架構，也沒有公開蒐集意見的渠道，連立法日程都沒有；制訂這樣一條重要法例，對內地對香港都是史無前例，立法過程卻在近乎封閉情况下進行，跟黑箱作業何異？港版國安法勢在必行，但過程絕不應草率，愈開放，就愈能夠爭取更多認同。

作者是資深傳媒人

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[陳景祥]