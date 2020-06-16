陳可淳：抗疫非「濫膠」藉口 韓國超市5年內用膠量減半

綠色和平首爾辦公室早前發布的《超市減塑評級報告》，韓國樂天超市的得分是名列榜尾。不過隨後樂天超市積極走塑，早於今年1月已淘汰自家品牌樽裝水的塑膠標籤貼，估計可以減少4.3噸塑膠用量，更於6月初公開承諾在2025年前會減少一半的塑膠包裝，以及計劃在售賣醃漬食品的區域，免去預先包裝，並推出自備容器優惠試行計劃，逐步淘汰無謂塑膠包裝。他們針對自家品牌制定「七大友善環境包裝準則」，包括採用可重用的包裝和減用塑膠標籤，並將進一步把計劃擴展至海外分店。

反觀香港，仍未有超市宣布完整而且長遠的具體減塑計劃。綠色和平於上月發布的《香港連鎖超市走塑評級報告》，發現全港所有超市的走塑表現均不及格，當中市佔率最大的屈臣氏集團（百佳的母公司）及牛奶公司（惠康的母公司）均缺乏全面且具體的減塑計劃，而分店數目最多的牛奶公司走塑進度明顯緩慢，只有零星減塑措施，例如減輕塑膠包裝重量而非直接卸下無謂包裝，從源頭減少用膠量。

港超市應訂具體長遠減塑方案

綠色和平參照較早前發布的河流塑膠污染影像分析研究，以及科學期刊文章River plastic emissions to the world's oceans的研究資料，推算出本港每年經河流進入海洋的塑膠包裝垃圾最少100多噸，相當於25隻成年大象的重量，可見無謂包裝嚴重污染海洋。這些塑膠包裝垃圾主要來源之一，便是大眾經常光顧的超市，它們有責任帶頭推動減塑。

韓國樂天超市已成為亞洲先行者，率先改革整條超市的產業鏈，從產品設計、物流至銷售體驗，創出全新的超市走塑營運模式，後來者要搭上走塑改革的便車，已省下不少工夫。因此香港連鎖超市，尤其是分店數目最多的牛奶公司，應盡快趕上亞洲的走塑步伐，訂下具體而且長遠的減塑目標行動方案，並以「可重用」為原則向顧客提供更多全面走塑方案，讓香港市民「有得揀」。

作者是綠色和平項目主任

[陳可淳]