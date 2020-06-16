梁美儀：Survival is victory

香港已正式進入「兩辦」直管，特區俯首領旨行事的年代，特區政府已無法子再理會什麼香港傳統價值，按什麼傳統規矩辦事，總之港澳辦和中聯辦說東，特區政府就行東，兩辦說西，林鄭政府豈敢不從？專政之下，特區政府出手愈來愈重，愈來愈狠，一般市民面對這些強權，是否要繼續硬碰或刻意挑釁的策略？近期兩事例讓人很在意。

其一是在香島中學任教音樂的李老師，疑因沒有阻止學生演奏抗爭歌曲《願榮光歸香港》應試，結果下一學年不獲續約。事後有學生在校外築人鏈聲援李老師。有李老師的學生向記者訴說老師有多愛護學生，如何與學生打成一片，課堂如何有趣，之後有學生帶着悔疚說，後悔當時堅持唱《榮光》，害老師失掉教席。

其二是署理副廣播處長陳敏娟突然請辭，這消息對港台員工來說，是一大打擊。不論是港台工會或員工均形容，一直管理節目部的陳敏娟，這些年來，不論《頭條新聞》等節目屢受建制陣營攻擊，她仍頂住壓力，力挺員工和節目。在員工口中，她是一個開明、關心同事需要的上司。

李老師和陳敏娟，同屬開明、尊重和關懷學生和同事的好老師、好上司，他們一直在自己的崗位上，希望做好自己的本分，守護他們相信的價值，保護他們愛護的同學和同事。可是這些保護傘難敵強大國家機器強攻，當一個又一個盡力守護香港價值的真香港人倒下，空出來的位置，由只懂接旨行事的人頂上，日後可動的空間頓時大減。若情况持續，大家如何走下去？

實力懸殊之戰中，有勇之餘，能同時思索一下生存之道嗎？會想想保護一下「同路人」嗎？生存才能有勝利的希望，希望便是武器。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]