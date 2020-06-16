歐陽五：香港的「後浪」奔向何方？

在「港區國安法」加速推進已是勢在必行之際，「香港眾志」近日以「中學生行動籌備平台」的名義發起「罷課公投」，企圖「挾學子以抗立法」。國務院港澳辦、香港中聯辦對此密集發聲，《人民日報》連續發文，直言「香港教育到了非改變不可的時候，這個決心不可動搖」。

香港教育怎麼了？

《泰晤士高等教育》（Times Higher Education）近日公布最新亞洲大學排名，內地清華、北大首次包攬排名前兩位，本港進入亞洲前100名的6間高校卻有5間排名下跌。另在QS最新世界大學排名中，本港高校排名雖未有顯著變化，「僱主評分」一項得分卻普遍退步。

值得注意的是，在此兩份榜單中，亞洲高校的國際競爭力整體呈現上升趨勢，內地及新加坡高校的表現尤為強勢，澳門高校的排名亦見提升。正所謂「逆水行舟，不進則退」，香港高校近年來出現原地踏步甚至退步，過度政治化的氛圍難辭其咎。高水平的專上教育曾是香港的一張靚麗名片，但從港大學生會刊物發表「港獨」主張，到中大、理大在修例風波中一度淪為暴徒的「戰場」和「兵工廠」，這張名片已日趨黯淡無光。

本港的高校素以學術獨立、思想自由著稱，但今時今日，似乎支持「港獨」「自決」等極端分離主義思想就是「言論自由不容侵犯」，依法依規取締「港獨」組織、宣傳維護國家安全的重要性反倒成了「壓制自由」。更有持份者稱，時任全國人大香港基本法委員會主任李飛來港宣講《基本法》，香港教育局邀請中學生收看直播就成了「把政治帶入校園」，其對戴耀廷公開曲解基本法、鼓吹「違法達義」，李柱銘慫恿青年「被捕光榮」，激進組織在校園散播極端分離主義等言論卻視而不見，如此雙重標準倒是很「美式」。殊不知，若在美國校園公開宣傳以暴力顛覆政府，涉嫌違反的法律規定可不止一條。

內地有句名言，「再窮不能窮教育，再苦不能苦孩子」。港人歷來重視教育，香港教育總開支佔特區政府總開支的百分比近年已超過20%，教育經常開支在過去10年間更累計增加79%。政府投入和民間支持使香港本應是孩子受教育的理想之地，如今卻有一些政治勢力為達自身目的而不惜「苦孩子」。截至5月29日，因參與修例風波相關違法活動被捕的8981人中，超過四成是學生，年齡最小的僅約11歲。更有年僅12歲的學童3次因參與違法活動被捕，年僅13歲的孩子身藏兩枚汽油彈，年僅16、17歲的少年涉攻擊清潔工羅伯致其死亡。當有些人喊出「留案底的人生更精彩」的口號；有些人教唆「手足」放下課本、走上街頭，自己卻跑去國外留學「鍍金」；有些人一邊美化日本侵華、英國殖民，一邊對國情國學教育嗤之以鼻……就到了必須「救救孩子、救救教育、救救香港」的時候。

香港今日之成就來之不易，這是一代又一代「前浪」共同努力的結果。大時代的洪流滾滾而來，「前浪」理應引導「後浪」一同奔向廣闊的海洋，而非對抗歷史的潮流、逆勢而為。「千淘萬漉雖辛苦，吹盡狂沙始到金」，相信香港的「後浪」定能淘汰「前浪」中的泥沙，向着正確的方向奔流。

作者是時事評論員

[歐陽五]