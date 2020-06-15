王偉傑：人選是推行國民教育關鍵

在2017年更新的《中學教育課程指引》，初中階段已撥出共51課時教授基本法。既然國歌法及國家安全法已加入了基本法的附件三，那麼在中學負責編排課時的老師只需將國歌的歌詞及國安法的條文複印給學生作補充資料，便可輕而易舉完成這艱巨任務。既滿足了由上而下傳達的指令，又能避免校園內產生不必要的紛爭，相信這個兩全其美的建議定必廣受學校歡迎，但這是推廣國民教育的原意嗎？

推國教易流於表面 港孩難生愛國情懷

「ASK」是一個常見於價值教育的學習模型，當中3個主要元素分別為態度（Attitude）、技能（Skill）及知識（Knowledge）。作為ASK學習模型的最低層，相信絕大部分老師在掌握國歌及國安法的知識層面沒有太大難度。教育局早已安排網上基本法自學課程給全港教師，只要在既有的課程加插國歌及國安法的內容，教師在課堂上將其複述一遍便可完成任務。然而，面對艱澀的法律條文，為了爭取成績的學生或會囫圇吞棗將相關辭彙背下去，視成績如浮雲的學生只會如水過鴨背，在落堂後將內容忘記得一乾二淨。至於在溫室中長大的港孩，要他們在學習國歌時感受到八年抗戰中國人民如何奮戰到底，從而產生愛國情懷，更是天方夜譚。究竟推行國教如何能夠不流於表面，讓學生在學習後有更深刻的體會呢？

靈活運用教學活動 學習國教更見成效

「沒有教不到的學生，只有沒方法的老師。」這句話絕不批評前線教師，反而是時刻提醒教育工作者只要能恰當運用教學技巧，學生自然能夠有效吸收知識。與其將國歌及國安法這些刻板內容硬生生加插入課堂內，學校何不將權力下放，由他們舉辦學習活動在校內推行呢？在早會時學生沒精打采地唱國歌，讓他們舉辦一個班際國歌比賽又如何？面對互聯網上有關國安法雜亂無章的帖文，學生可以在老師的指導下扮演社會上不同持份者對國安法作理性討論，從而深層次理解國安法的重要，並同時釋除學生不必要的疑慮。

愛國教師身體力行 推行國教事半功倍

至於位於金字塔上的最高層，態度往往主宰了整個教學過程的效果。有關當局必須正視現實，不是每位老師對國家都有深厚感情。然而，教育說到底都是人感染人的工作，由一個對國家沒有感情的老師去推行國教，很難想像在他執教下的學生能如何對國家產生歸屬感。情况就如教育局強推的內地交流團一樣，參加交流團的學生大多都視之為吃喝玩樂的旅行團，因為帶隊老師根本沒有意識到自己可以趁這個難得機會對學生進行體驗式的國情教育，甚至連隨團的官員也大多是公事公辦，可以完全將自己從推廣國情教育中切割開來。相反，有小部分對國家有深厚感情的老師，能帶動整團氣氛，讓參與的學生能體會到根脈相連的真正意義。

誠然，在目前的政治氛圍下，要在每所學校都能找出一位具備愛國情懷而又勇於承擔的老師推行國民教育不是易事，但既然培養年輕人的愛國情懷是特區政府在教育政策上的重中之重，有關當局絕不能抱着僥倖心態，將這個關乎香港甚至國家未來的工作視為例行公事。奉勸教育局給學校發出任何指引前，請先確保每一間學校都有推動國民教育的理想人選。

作者是政賢力量時事評論委員會主席

[王偉傑]