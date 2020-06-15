彭皓昕：人大立國安法 有權就等於合法？

早陣子《明報》刊登終審法院前首席法官李國能的文章，在文中他沒有從法律角度分析人大常委這樣立法是否符合《基本法》，只是套用中央政府的說法，指因為過去23年香港一直未能根據第23條自行立法保障國家安全，所以人大的決定是可以理解和合理。

李國能曾經作為本港司法機構之首，如果說他的意見反映了回歸以來，三權之中司法一權處理涉及中央與香港在法律方面發生矛盾時的態度，恐怕不為過。回顧歷史，由1999年一系列的居港權案——尤其「劉港榕案」中，終院的判辭（李官為時任法官，當然有份撰寫和決定）認為人大解釋基本法的權力是沒有限制的；近年法庭按人大釋法，取消6名民選議員的資格；在「陳浩天案」中，法庭確立選舉主任有權對參與選舉的人作政見審查；在「一地兩檢」的司法覆核中，法庭全盤接受人大的決定等等，法庭不斷確認人大有愈來愈多的權力（甚至不見得法庭認為人大的權力有限制），反之市民的權利愈削愈少，難免令人產生一種印象，就是香港引以為傲的法律制度，逐漸變成打壓特區高度自治和市民人權的工具。

一旦特區政府按照基本法第18條公布國安法在香港實施，必然會有人提出司法覆核。屆時法庭勢必要處理一個尖銳的法律問題：人大這樣立法，是否符合法律程序？

人大常委立法程序 欠基本程序公義

事實上，基本法規定在香港實施的法律——包括23條——都應該經過立法會制定，是有其原因及憲制理念。蓋本港立法程序的認受性及正當性，是建基於立法制度中，公眾的可參與和公開的審議程序（當然符合程序不等於同時符合政治倫理，例如立法會可以通過一條市民普遍反對的法案）。反觀人大常委的立法程序，外界或無法得知立法時間、草案內容、審議過程，市民的意見也無法傳達。如此立法，實在連基本的程序公義都欠奉，是完全違反法治原則。再者，中央任命的香港政府在2003年後一直未能就基本法第23條立法，法律上這更不可能是人大今天可以為香港立國安法的基礎，因為立法會議員並沒有絕對責任去通過政府的立法提案，政權沒有能力透過其官員去凝聚立法會及社會共識立法，唯有直接插手，這個說法成為立法基礎有辱中央吧！

基本法是內地與香港兩套截然不同的法治原則和法律制度——即內地的一黨專政和本港普通法下的自由憲制主義的區隔。可惜即使國安法的立法過程完全沒有認受性，甚至不嚴格遵守基本法規定，法庭也可以一句「人大有權」，就將其於法治原則、法律制度、程序公義產生的問題，統統壓下去，變相是意味着「有權就正確」。

行文之時，傳媒報道有至少10名支聯會常委等會因為6月4日當晚在維多利亞公園的和平悼念集會而被控。正值反修例運動一周年，香港市民在過去一年，經歷了前所未有的、以法律之名的無理打壓。國安法來臨，要是法庭依然以權蓋過普通法着重的緊密法律分析和重要原則，甚至為其合法化和合理化，那麼市民對法律制度和法律專業的不信任，就不能說是不合理了。

作者是執業事務律師及公民黨成員

[彭皓昕]