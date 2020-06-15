黃偉雄、何建宗：疫情下對經濟感悲觀 憂「攬炒」論蔓延

為深入了解市民在疫情下的經濟情况、對「黃色經濟圈」及「攬炒」等看法，香港專業及資深行政人員協會（專資會）早前委託香港中文大學香港亞太研究所進行「市民對新冠病毒肺炎疫情後的經濟和社會狀况意見調查」（下稱「調查」）。調查於5月21日至5月30日進行，共收到814份有效樣本。

三成人收入減少 八成對經濟前景不樂觀

在經濟方面，57.5%受訪者疫情下收入未有改變，30.3%表示有減少。以年齡劃分的話，長者收入降幅超過中青年人，情况值得關注。僱主及自僱的受訪者收入較僱員更受疫情影響，69.5%僱主及67.9%自僱受訪者收入減少，僱員收入減少的只有24.3%。而個人每月收入較低的受疫情影響更大，月入2萬元以下的受訪者有45%面對收入減少，月入4萬元或以上的受訪者表示收入減少的只有24.8%。與去年12月疫情爆發前相比，在表示收入減少的受訪者中，比例佔最多為減少一成至少於兩成，其次為兩成至少於三成，減少一半收入或以上的則有一成半（見表）。

對於整體經濟方面，82.4%受訪者對未來香港經濟前景不樂觀／非常不樂觀，僅11.8%受訪者表示樂觀／非常樂觀，反映大部分市民對香港未來缺乏信心。調查結果顯示，學歷愈高的受訪者對整體經濟更傾向不樂觀／非常不樂觀，教育程度大專或以上受訪者表示不樂觀／非常不樂觀的高達87.7%。

香港和內地長達數個月的「封關」措施對市民的影響很大。調查顯示，大約三成市民因工作或家庭需要往返內地。被問及是否贊成香港市民回內地可以豁免14天檢疫措施，有39.2%市民表示支持，54.3%表示反對；但對於往返內地達到每星期至少一次和每個月至少一次的受訪者，他們對豁免檢疫的支持比率達到70%和64.5%。同時，這兩批人士對於內地回港豁免檢疫的支持率也達到62.7%和56.1%。事實上，內地和澳門的抗疫成績有目共睹，我們期望政府能早日推出包括「健康碼」等放寬措施，在市民核酸測試通過的前提下，盡量為三地往來的市民提供便利。

因應疫情影響，政府推出經濟紓困措施，包括成立300億防疫抗疫基金、《財政預算案》所涉及逾千億元紓困措施、推動800億保就業計劃等。惟58.9%受訪者認為措施不足夠／非常不足夠，認為足夠／非常足夠的則為30.1%。收入減少愈多的受訪者愈不滿意政府的紓困措施，收入減少五成或以上的受訪者，不滿程度高達94%，較收入減少一成以下的49.6%為高。建議特區政府未來善用財政資源，推出更多針對性的紓困措施，幫助企業及市民渡過難關。

攬炒達兩成市民支持 青年比例更高

自反修例運動開始後，有市民提出建立「黃色經濟圈」，呼籲市民光顧支持反修例運動的店舖。調查結果顯示，46.1%受訪者支持或非常支持，33.2%受訪者不支持或非常不支持「黃色經濟圈」。自由市場是香港社會的重要核心價值，在疫情嚴重影響經濟之下，有人提出在零售和飲食行業建立所謂黃色經濟圈，對此本會表示憂慮及遺憾。這些行業一向以來競爭激烈且利潤甚低，「黃店」的出現對沒有政治表態的店舖並不公平。調查結果顯示，認為黃色經濟圈對無政治立場的店舖有負面影響的市民達35.4%。

近期有研究機構就「攬炒」行為訪問參與示威的人士，得出過半支持的結論。就全港市民而言，調查結果顯示有約22.8%市民支持或非常支持攬炒，不支持和非常不支持佔約55.8%，不知道的佔21.3%。其中，18至29歲的青年支持率更達36.3%，大專或以上學歷人士也有27.9%支持，情况令人擔憂（見圖）。諷刺的是，有多達約75.3%和約71.2%市民認為攬炒不會或肯定不會使中央政府和特區政府讓步，認為會的只有大約3%至4%（見圖），反映很多認同攬炒的人都不相信其行為可以達到目的。我們不禁要問，既然大部分支持「攬炒」的人都不認為可以使中央或特區政府讓步，這些「自殘」或者「損人不利己」的行為對於香港社會有什麼好處？

雖然「攬炒」沒有一致的定義，但一般而言包括反對派議員在立法會內阻止政府施政、否決政府法案和預算案等行為。為達到政治訴求，31.4%受訪者同意立法會議員「經常以肢體衝突方式阻止會議進行」、25.3%同意否決所有政府政策及法例、22.7%同意否決所有政府撥款申請（見圖），這個比例與前述支持攬炒的比例（約22.8%）接近，而18至29歲的支持度更達到四成。這反映社會上已經有超過五分之一市民，和超過三分之一年輕人對政府和社會嚴重不滿，甚至在明知成功機會渺茫的情况下，支持各種癱瘓議會的行為。本會認為，這是對特區政府和全社會的一個重大警號，我們呼籲政府應提升施政透明度，與不同持份者直接對話，同時呼籲反對「攬炒」的團體及各界發聲，積極行使自己的公民權利，避免香港情况進一步變壞。

總結而言，在疫情、社會運動及環球經濟不景的打擊下，市民均受不同程度的影響，大部分受訪市民對未來半年香港的經濟前景抱持悲觀的看法，對於紓困措施的支持度也不足一半。少數香港市民更提出「攬炒」，企圖否決所有政府政策、政府撥款申請等，以達至政治訴求。在此艱難時刻，特區政府應該加強與不同界別溝通，特別是聆聽年輕人的聲音，盡力平衡各方持份者的利益，促進社會和諧發展。

作者黃偉雄是香港專業及資深行政人員協會會長，何建宗是香港專業及資深行政人員協會副會長

[黃偉雄、何建宗]