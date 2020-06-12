李彥廷：美國大亂與本港青年的二三事

人們需要撥開迷霧，看到事物本質，方能明白：美國大亂，已經不可遏制、無法調停；而本港「暴恐青年」的鐘聲則行將敲響。

一、客觀基礎大有分野

進入新世紀，美國社會的人口結構加速向外來移民人口擴張，相應造成白人人口向上層社會增密、白人總量「收縮」的事實。須知客觀上，對於西方社會而言，白人人口在社會的分佈、在各「經濟線條」的活躍度，很大程度上決定了社會的穩定性。而近20年，在自由主義旗幟下，美國政府對美洲移民人口持開放態度，大量的移民湧入內部，成為社會裏存有、卻排除在主流之外的真實存在。這些人口客觀上與白人產生低端勞動崗位競爭，迫使白人向社會上層流動增密，並逐漸收縮其社會觸梢末端控制力。當頂層決策者對移民採取寬容政策，這部分人口則體現為好合作的一面；但一旦決策者為了照顧個人選舉選情，博得白人選票，而採取高壓姿態逼害底層人口時，這些底層人口便會採取措施捍衛其權益。又疊加社會固化矛盾，因此如今發生的美國大亂，就是游離在西方世界中，在過去上百年資本擴張時期受到壓迫的無產者、小農階級的總爆發。他們受夠了主流社會對他們的蔑視。他們的抗議行為本質上講是正義的，也是必然發生的。

對於本港暴恐青年，有一點他們在形式上和在美國的抗議者是一樣的，他們都受到了無形的巨大壓力。青年們看着高企房價、固化的社會分工、擴大的兩極分化，認為自己未來無望，選擇破罐破摔。他們的仇視名單中也許有富貴豪強，但他們卻最痛恨一個臆想的、不存在的敵人。他們認為這個敵人破壞了他們心中的民主自由，認為是這個敵人導致社會種種衰敗。回歸20年時間，是這批暴恐青年成長的最重要20年。他們可以輕鬆將一切負面情形歸咎於這20年。殊不知，這樣的對比鹵莽且幼稚。暴恐青年無法明白民主自由背後是依靠國際分工決定的社會地位來支撐；他們不懂得國際分工是無法左右的客觀進程；他們更不願意接受西方社會制度是靠奪取非西方世界資源維持的真相。暴恐青年已經耗費了一整年時間拉攏全社會對臆想中的敵人做不可能勝利的暴恐鬥爭，他們犧牲了香港的實體經濟，犧牲了鄰里友人的發展空間。他們的暴恐行為不可能解決社會矛盾，本質上是非正義的、要遭到批判的。

二、決策者主觀態度完全不同

當今的華盛頓政治現實是狂人執政、深政府（deep state）把持，兩黨惡鬥。狂人覺得精英不懂他要讓製造業回流的算盤；精英覺得狂人的一招一式都充滿了「下里巴人」的狹隘。分歧日深，原本希望今年大選一決雌雄，沒想突逢疫情導致經濟停擺，各種深刻矛盾突顯。再加上狂人對移民、少數族裔態度頗為惡劣，多次挑戰禁區議題，這就如鋼絲繩上跳舞，總有失算的時候。

美國大亂一方面確實是民眾隔離日久，盼望露天陽光，另一方面則是狂人自作孽不可活。狂人終歸是狂，採取的辦法並非克制疏導，而是鐵面鎮壓。面對一群受壓迫日久的底層人民，採取冷酷的國民警衛隊鎮壓。如此，還會有人認為底層民眾會束手就擒嗎？還會有人認為精英階層會放任狂人不顧嗎？

反觀香港管治團隊、警察隊伍，大家以極為寬容和專業的態度處理了動亂的上半闋，卻引發了暴恐青年，和民主派議員、歐美干涉者的蹬鼻子上臉，造成了社會邁入了大半年經濟停頓。如今疫情影響下更加劇了民生經濟的困難。但暴恐青年休憩日久，富裕精力正好藉着「國安法決定」頒布時機，在疫情即將過去的當下充分釋放。如此，還會有人認為政府會再行低頭嗎？還會有人認為警察隊伍會像過去一樣任由胡來嗎？

三、歷史的巧妙

歷史的巧妙正在於，表面上哪怕有相似之處，但內裏的本質卻常常截然不同。如今，表面上看美港兩地的公權力都頗為上勁，但實質上是兩種截然不同的客觀基礎和主觀態度。另外，表面上看美國抗議者和暴恐青年都是為了人類基本權利，但實質上，美國的抗議是底層民眾的一次集體向惡劣的白人社會聲索生命基本權利所進行的絕望的鬥爭；本港暴恐是無知的青年被有心的西方干涉者利用所進行的一次針對臆想中的敵人發起的一次不顧大眾整體利益的攬炒。

分清表象，看清本質，許多問題才能不會一葉障目，許多討論才能具備建設性。

作者是領導力與數位普惠金融顧問

[李彥廷]