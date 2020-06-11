盧文端：張曉明揭示香港主要矛盾 帶出重要信息

在筆者看來，這篇演講關於香港社會主要矛盾的論述不僅極有深意，而且對於理解中央出手制定港區國安法的背後原因，把握香港局勢的未來發展，具有重要的導向性啟示意義。其所帶出的四方面信息尤其值得重視：一是香港的主要矛盾和問題不是經濟民生，而是政治對抗，癥結是針對中國；二是香港主要矛盾的對立面是反中亂港的極少數人，不是廣大香港市民；三是中央主導解決香港主要矛盾，是香港走出困境的重大轉機；四是如何解決主要矛盾，決定2047年後「一國兩制」的前途命運。

道破香港主要矛盾如醍醐灌頂

香港的主要問題和矛盾是什麼？香港社會對此有各種令人眼花撩亂的說法，張曉明「打開窗戶說亮話」，一語道破：不是經濟民生，而是政治較量，是在政治層面將回歸後的香港變成一個什麼樣的香港的政治對抗。張曉明清楚點出對抗雙方的政治目標：我們要建設一個真正實行「一國兩制」、「港人治港」、高度自治並保持長期繁榮穩定的香港；反對派及其背後的外部勢力則企圖把香港變成一個獨立或半獨立的政治實體，變成一個反華反共的橋頭堡，變成外部勢力一枚牽制和遏制中國發展的棋子。

張曉明這一論述如醍醐灌頂，其深刻內涵值得認真解析：

其一，尖銳揭露了香港內外反華反共勢力蓄意製造政治對立的目的。

反華反共勢力的目的不止是要搞亂香港，在香港奪權變天，更是要推翻國家政權，顛覆中國共產黨的領導和中國特色社會主義制度。而且後者才是最大的目的和要害所在。這正是美國為何不顧一切支持香港「黑色暴亂」的原因。他們的這個目的直接威脅中國的國家安全，中央制定港區國安法，就是要粉碎這個圖謀。人們由此可以更清楚看到人大制定港區國安法的基本原因。

中央強勢主導解決香港主要矛盾

其二，從主要矛盾論述可以清楚區分港區國安法的打擊對象和保護對象。

港區國安法的打擊對象就是香港主要矛盾的對立面：即分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動的極少數人以及干預香港事務的外國和境外勢力。港區國安法的保護對象則是廣大香港市民。正如張曉明在演講中所強調的那樣，宣示「打擊極少數」，不僅僅是為了「安民告示」，也是中央確定的一項重要刑事政策，是有關立法的指導思想和原則；所有相關的立法、執法和司法行為，都會切實保障香港居民依法享有的各項權利和自由。

其三，中央主導解決香港的主要矛盾，是香港撥亂反正、走出困境的重大轉機。

張曉明明確指出了香港動盪的根源：香港社會高度政治化、泛政治化和民粹主義化，香港社會政治生活亂象叢生，香港一些社會矛盾的不斷激化，都是由這個主要矛盾決定的；只有把香港問題的本質點破、說透，不諱疾忌醫，敢於直面所存在的主要矛盾和問題，才有可能找到正確的根治的辦法。事實上，中央今次採取果斷措施，從國家層面制定港區國安法，既是為了維護國家安全，也是從解決香港主要矛盾着手，幫香港早日走出亂局和困局，重返正軌，為解決經濟民生等方面的深層次問題創造穩定的社會環境，確保「一國兩制」行穩致遠。中央強勢主導解決香港的主要矛盾，將是香港政局往後發展的主要特點。張曉明也清楚表明，中央將在政治和經濟民生方面給予香港更多、更大的支持。

國安法加強2047年後一國兩制前途信心

其四，香港主要矛盾如果得以解決，2047年後一國兩制的前途自然明朗。

一國兩制是香港社會各界的最大公約數，相信很多香港人都會留意到張曉明的下面一段話：「我還注意到，香港社會不少人已在展望2047年後『一國兩制』的前途命運，我們確實要考慮一下，香港拿什麼樣的記錄來獲得屆時全國人民代表大會及其代表的全國人民的新的授權呢？」張曉明的講話也給予了答案。他引用習近平主席在巴西出席金磚國家領導人會晤期間就香港局勢講的「三個堅定不移」，表明中央在堅定不移維護國家主權、安全、發展利益和反對任何外部勢力干涉香港事務的同時，貫徹一國兩制方針的決心也是堅定不移。這實際上也是告訴香港人：如果香港的主要矛盾繼續惡化，一國兩制可能被反華反共勢力毁於一旦；現在，中央為香港特區裝上港區國安法這個殺毒軟體，香港的主要矛盾在中央的主導下將得以解決，一國兩制在香港的實踐必定會運行得更安全、更順暢、更持久！正如張曉明演講題目所說：國家安全底線愈牢，一國兩制空間愈大。本人相信，港區國安法會加強港人對2047年後一國兩制前途的信心！

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長

[盧文端]