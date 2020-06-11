陳帆川：一邊移民一邊抗共 是否虛偽？

香港人談移民，並非一朝一夕，幾乎每個地道香港人都總有親友身在外國，首要原因當然是政治。六四事件嚇怕了所有香港人，留下來的並非對共產黨信心滿滿，而只是礙於經濟能力所限，或者不適應外國生活，或者希望留在自己地方找機會掙錢。

劣迹斑斑的共產黨對所有香港人來說都是一個威脅，大家心知肚明，因此高官、富商、中產們，即使人在香港、即使口說愛國，但都毫無例外地將子女往外國送，無非就是為下一代買個保障。

除了政治，香港人想移民的另一原因是居住環境惡劣。根據日前一份報告，香港蟬聯全球樓價最貴城市，住宅平均價格高達約1000萬元。特區政府口口聲聲強調房屋問題是重中之重，但高樓價問題依舊。林鄭月娥治下放寬按揭成數，的確令更多年輕夫婦上車有望，卻令樓價火上加油，港人愈住愈細。同等價錢，在隨便一個國家都能享受寬敞得多的居住空間，過有尊嚴的生活。

「境外新勢力」或能影響香港民主運動

不論有沒有修例和《國安法》，香港人已經一直想走，只不過最近各國向香港人喊話，才多了一批經濟能力有限，或欠缺專業資格的青年加入討論。不過討論跟身體力行又是兩回事。年過30的人，談移民猶如家常便飯，但最終付諸實行者又有多少？香港人重視家庭，不是說走就走，加上怕悶，人在外國又少不免受歧視，即使1997年前移民者，也有不少人或其後代回流。

因此將討論移民的人數打個一折，可能才比較貼近實際着手移民的人數，當中還有很多人可能不符資格。這一代30、40歲出頭的香港人移民了，知識水平及融入西方社會的能力也普遍較高，移民後遭假新聞洗腦變成「藍絲」的機會不大。這批境外新勢力，經濟能力佳，被秋後算帳的風險小，或能在香港民主運動上發揮影響力。不要忘了，去年的「反送中」運動，海外華人對香港的實際支持不容小覷。

若說虛偽，怎也得先數那群曾經留學，或子女在外國生活的高官與保皇黨。他們一邊享受西方文明保障，一邊為大陸極權塗脂抹粉，一邊移民一邊親共，有誰比他們更虛偽？

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]